Kebap-Lokal in Vollbrand: 90 Feuerwehrleute kämpften gegen Flammen (FOTOS)

Flammeninferno im „City Kebap“: 90 Feuerwehrleute kämpften gegen den Vollbrand in Amstetten. Mit Atemschutztrupps und Hubsteiger wurde das nächtliche Feuer bekämpft.

In der niederösterreichischen Stadt Amstetten brach in der Nacht auf Freitag ein Feuer in einem Kebap-Restaurant aus. Der „City Kebap“ stand laut Philipp Gutlederer von der Feuerwehr Amstetten am Donnerstag kurz vor Mitternacht bereits im Vollbrand. Zum Löscheinsatz rückten insgesamt 90 Einsatzkräfte aus vier verschiedenen Feuerwehren an, wie ein Sprecher mitteilte.

Umfangreicher Löscheinsatz

Die Flammen wurden von speziellen Atemschutztrupps bekämpft. Bei den Löscharbeiten kam auch ein Hubsteiger zum Einsatz.

Warum das Feuer ausbrach, ist noch unklar – die Ermittlungen zur Brandursache laufen.

