Wohnungsvergabe stockt – Hier werden die Wartelisten länger

Salzburgs Wohnungsvergabe kommt nur schleppend voran. Trotz ambitionierter Pläne von KPÖ-Vizebürgermeister Dankl zeigt das erste Quartal Lücken bei der Umsetzung.

Die Stadt Salzburg strebt in diesem Jahr eine Erhöhung der Mietwohnungsvergaben an, wie vom zuständigen KPÖ-Vizebürgermeister Kay Michael Dankl angekündigt. Die ersten drei Monate des Jahres zeigen jedoch laut aktueller Auswertung der Stadtverwaltung, dass die selbst gesteckten Ziele noch nicht erreicht werden.

Im ersten Quartal wurden knapp 140 Wohnungen zugewiesen, vorwiegend in den nördlichen Stadtteilen Lehen, Liefering und Itzling sowie in Taxham. Bei der Analyse der Antragsteller fällt auf, dass nur etwa ein Drittel der Wohnungen an Familien vergeben wurde, während zwei Drittel der Anträge von Ein- und Zwei-Personen-Haushalten stammten.

Demografische Verteilung

Die demografische Verteilung zeigt, dass rund die Hälfte der Bewerber österreichische Staatsbürger sind, knapp 40 Prozent aus Drittstaaten kommen und etwa zehn Prozent aus der Schweiz oder anderen EU-Ländern.

Dankl erwartet, dass sich kürzlich eingeführte Reformen wie die Anhebung der Einkommensgrenzen erst im weiteren Jahresverlauf bemerkbar machen werden: „Es werden mehr Menschen einen Antrag stellen. Dann wird die Warteliste länger.“ Der städtische Wohnungsausschuss hat unterdessen am Donnerstag die nächste Vergaberunde beschlossen – etwa 30 Wohnungen im sogenannten Lehener „Vierkanter“, einem großen Wohnkomplex hinter dem ehemaligen Lehener Stadion.

Der städtische Wohnungsausschuss hat unterdessen am Donnerstag die nächste Vergaberunde beschlossen.