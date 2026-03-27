Kehrt der Kult-Macher von „Naša mala klinika“ zurück? (VIDEO)

Djuro riecht an Katzen, Eisbären und Judoanzügen – und niemand weiß warum. Das Netz rätselt.

Wer in den vergangenen Tagen durch seinen Social-Media-Feed gescrollt oder zufällig den Fernseher eingeschaltet hat, ist womöglich bereits über kurze, merkwürdig faszinierende Aufnahmen gestolpert – und hat sich dabei gefragt, was das eigentlich soll.

Zu sehen ist Djuro in Situationen, die man von ihm schlicht nicht erwartet hätte. Der Schauspieler schnuppert an einer Katze, hält seine Nase an einen Eisbären, begutachtet Blumen mit geschlossenen Augen – und riecht, in einer der surrealsten Szenen, am Anzug seines Judogegners. Alles wirkt wie aus einem Traum, der irgendwo zwischen Kunstprojekt und Werbeclip angesiedelt ist.

Djuros rätselhaftes Schweigen

Denn genau das ist das Rätsel: Was steckt dahinter? Ob es sich um eine Kampagne für ein Produkt handelt, um die Vorbereitung auf eine neue Rolle oder um etwas, das sich jeder Kategorisierung entzieht – bislang gibt es keine offizielle Erklärung. Djuro selbst schweigt, und dieses Schweigen scheint gewollt.

In den sozialen Medien hat die Serie jedenfalls bereits ihre Wirkung entfaltet. Die Reaktionen reichen von amüsierter Verwirrung bis zu echter Begeisterung – und das Rätsel um die Videos dürfte so lange anhalten, bis Djuro selbst Licht ins Dunkel bringt.