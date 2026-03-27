Baustellen zu Ostern: Welche Öffis & Straßen in Wien gesperrt sind

Wien baut – und das ausgerechnet in den Osterferien. Wer in der Stadt unterwegs ist, sollte sich auf Umwege und Ausfälle einstellen.

Die Osterferien in Wien stehen nicht nur im Zeichen von Ruhe und Auszeit – zahlreiche Baustellen sorgen gleichzeitig für erhebliche Behinderungen im Straßenverkehr.

Im Bereich der Wiener Innenstadt wird der Franz-Josefs-Kai zwischen Salztorgasse und Salztorbrücke sowie Rotenturmstraße und Marienbrücke umfassend saniert. Fahrbahn und Gehsteige werden dabei erneuert, eine Fahrspur ist für die Dauer der Arbeiten gesperrt. An der Kreuzung Lerchenfelder Straße, Auerspergstraße und Museumstraße steht in Richtung Mariahilfer Straße nur noch ein Fahrstreifen zur Verfügung.

In der Gegenrichtung ist die Museumstraße vor dem Plateau Lerchenfelder Straße vollständig gesperrt; der Verkehr wird über Bellariastraße und Schmerlingplatz umgeleitet. In Wien-Meidling sind Sanierungsarbeiten auf der Stiegerbrücke im Gange, und in Wien-Floridsdorf sind die Abfahrten Am Rollerdamm auf die Donauuferbahn in Richtung Kaisermühlen sowie zur Arbeiterstrandbadstraße nicht passierbar.

U6-Einschränkungen

Besonders spürbar sind die Einschränkungen für Fahrgäste der U6: Vom späten Abend des 27. März bis in die frühen Morgenstunden des 7. April ist der Abschnitt zwischen Nußdorfer Straße und Währinger Straße/Volksoper außer Betrieb. Züge sind in dieser Zeit nur zwischen Floridsdorf und Jägerstraße sowie zwischen Siebenhirten und Währinger Straße-Volksoper unterwegs. Als Ersatzverbindung wird die Straßenbahnlinie 12 eingesetzt, die in diesem Zeitraum in dichteren Abständen fährt.

Straßenbahn & Badner Bahn

Auch im Straßenbahnnetz gibt es weitreichende Änderungen. Die Linien 11 und 71 verkehren nur auf Teilstrecken, die Linie 6 ist vollständig eingestellt. Die Linie 46 ist aufgrund von Bauarbeiten auf längere Zeit unterbrochen, was sich auch auf den Bus 13A auswirkt: Er endet während der Ferienzeit bereits bei der Neubaugasse. Darüber hinaus sind im gesamten Netz der Wiener Linien vereinzelte Verspätungen möglich.

Auch wer mit der Badner Bahn pendelt, muss seine Fahrpläne überdenken: Im Zuge von Modernisierungsarbeiten ist der Abschnitt zwischen Vösendorf-Siebenhirten und Wiener Neudorf in zwei Phasen gesperrt – zunächst von Samstag bis einschließlich 6. April, danach erneut von 27. April bis einschließlich 3. Mai.