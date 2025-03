Kein Fitness mehr: Dieses Gewürz kurbelt Fettverbrennung an

Kurkuma könnte Sport ersetzen: Eine Studie zeigt, dass das Gewürz den Stoffwechsel wie eine Stunde Training anregt und die Herzgesundheit fördert

Kurkuma, ein Gewürz, das in vielen Küchen weltweit geschätzt wird, könnte sich als unerwartete Alternative zu langen Sporteinheiten erweisen, besonders wenn es an Zeit oder Motivation fehlt. Eine Studie, veröffentlicht im „American Journal of Cardiology“, zeigt, dass Kurkuma den Stoffwechsel in einem Maße anregen kann, das fast dem Effekt einer einstündigen Sporteinheit entspricht. Neben seiner Fähigkeit, die Fettverbrennung zu fördern, verbessert Kurkuma auch die Herz-Kreislauf-Gesundheit und könnte das Risiko eines Herzinfarkts um bis zu 56 Prozent senken.

In der Untersuchung analysierten Wissenschaftler die Effekte von Kurkuma auf den menschlichen Körper. Die Studienteilnehmer nahmen über einen Monat hinweg täglich eine geringe Menge des Gewürzes zu sich. Bereits nach dieser kurzen Zeitspanne waren deutliche Verbesserungen in den Gefäßfunktionen zu beobachten, und das Zellsterben wurde verringert. Besonders Frauen in der Menopause profitierten von diesen positiven Auswirkungen.

Kurkumas Geheimnis

Das Geheimnis der Wirksamkeit von Kurkuma liegt im Polyphenol, das dem Gewürz seine charakteristische gelbe Farbe verleiht. Dieses Polyphenol aktiviert den Stoffwechsel und hat eine vergleichbare positive Wirkung auf die Gefäße wie eine Stunde Aerobic. Regelmäßiger Verzehr von Kurkuma kann daher die Fettverbrennung fördern.

Zusätzlich enthält Kurkuma Curcumin, einen Wirkstoff mit nachgewiesenen entzündungshemmenden Eigenschaften. Bekannt als Gelbwurz, kann dieses Gewürz bei verschiedenen Beschwerden wie Arthrose, Hautentzündungen und Erkältungen hilfreich sein.

Optimale Nutzung

Um die fettverbrennende Wirkung von Kurkuma optimal auszunutzen, sollte es regelmäßig in die Ernährung eingebaut werden. Eine einfache Möglichkeit ist, jeden Morgen einen Teelöffel Kurkumapulver in warmem Wasser aufzulösen und mit Zitrone sowie einer Prise Pfeffer zu kombinieren, um die Wirkung von Curcumin zu verstärken. Alternativ kann man „Goldene Milch“ zubereiten, eine Mischung aus Hafer- oder Mandelmilch, Ingwer und Zimt, die ebenfalls den Stoffwechsel anregt. Kurkuma kann auch in Currys oder Suppen eingerührt werden, um diese nicht nur geschmackvoller, sondern auch gesünder zu gestalten und die Gewichtsabnahme zu unterstützen.