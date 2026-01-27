Kein Impfstoff, 50% Todesrate: Nipah-Virus versetzt ganz Asien in Panik

Tödliche Bedrohung in Asien: Das hochgefährliche Nipah-Virus breitet sich in Indien aus. Behörden reagieren mit Quarantänemaßnahmen und verstärkten Kontrollen an Grenzen.

In Indien ist ein Ausbruch des hochgefährlichen Nipah-Virus zu verzeichnen. Behörden in ganz Asien haben Alarmstufe ausgerufen und führen an Flughäfen bereits Kontrollen bei Reisenden durch. In Westbengalen wurden mindestens fünf Infektionsfälle bestätigt. Die regionalen Gesundheitsbehörden haben Kontaktpersonen untersucht und mehr als 110 Menschen vorsorglich unter Quarantäne gestellt. Zahlreiche asiatische Staaten reagierten mit verschärften Sicherheitsmaßnahmen an Flughäfen und Grenzübergängen.

Übertragungswege

Die Übertragung des Nipah-Virus erfolgt primär von Tieren auf Menschen durch Kontakt mit Körperflüssigkeiten und Ausscheidungen, besonders bei mangelhafter Hygiene und engem Kontakt. Der erste dokumentierte Fall trat 1998 in Malaysia auf, als Arbeiter einer Schweinefarm erkrankten. Das Virus kann jedoch auch zwischen Menschen übertragen werden oder durch den Verzehr kontaminierter Nahrungsmittel wie Fleisch, Obst oder Gemüse.

Eine Infektion kann zu schwerer Enzephalitis führen, wobei etwa 50 Prozent der Erkrankungen tödlich enden. Die Inkubationszeit beträgt typischerweise vier bis vierzehn Tage, kann sich aber in Einzelfällen auf bis zu 45 Tage erstrecken. Besonders problematisch ist, dass manche Infektionen völlig ohne Symptome verlaufen können.

Symptome

Unter den Erkrankten befinden sich mehrere Pflegekräfte, die zum Jännerwechsel infizierte Patienten betreut hatten. Laut BBC India befinden sie sich in einem kritischen Gesundheitszustand. Die ersten Anzeichen einer Infektion ähneln einer Grippe mit Fieber, Kopf- und Muskelschmerzen. Im weiteren Verlauf können Erbrechen und Halsschmerzen auftreten.

Bei schweren Krankheitsverläufen fallen die Betroffenen innerhalb von 24 bis 48 Stunden ins Koma. Weder ein Impfstoff noch spezifische Medikamente stehen zur Verfügung – die Behandlung beschränkt sich auf die Linderung der Symptome. Dokumentiert sind auch Langzeitfolgen wie epileptische Anfälle.

Das Nipah-Virus diente als Inspiration für den Film „Contagion“ aus dem Jahr 2011, der während der Corona-Pandemie erneut Aufmerksamkeit erhielt. Im südindischen Bundesstaat Kerala kam es in der Vergangenheit wiederholt zu Ausbrüchen. 2018 verstarben zehn Menschen, wobei verunreinigtes Brunnenwasser als wahrscheinliche Infektionsquelle gilt. Bei einem Ausbruch im Jahr 2023 infizierten sich sechs Personen, zwei davon mit tödlichem Ausgang.

Die Behörden verhängten damals in den betroffenen Gebieten sogar Ausgangssperren.