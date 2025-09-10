Keine Diskussion mehr“ – Regierung setzt Kopftuchverbot mit harten Strafen durch

Zwischen Selbstbestimmung und Tradition: Das Kopftuchverbot an Schulen wird mit einem mehrstufigen Sanktionssystem durchgesetzt – bei Verstößen drohen empfindliche Geldstrafen.

Das Kopftuchverbot für Schülerinnen bis zur 8. Schulstufe erstreckt sich sowohl auf öffentliche als auch auf private Bildungseinrichtungen. Die Regelung wurde 2019 in das österreichische Schulunterrichtsgesetz aufgenommen und gilt für Kinder im Alter von sechs bis 14 Jahren. Die Eltern tragen dabei die Verantwortung für die Einhaltung dieser Regelung. Bei Verstößen greift ein mehrstufiges Sanktionssystem: Zunächst erfolgt ein klärendes Gespräch zwischen Schulleitung, betroffener Schülerin und deren Eltern. Sollte dies nicht fruchten, werden Bildungsdirektion sowie Kinder- und Jugendhilfe eingeschaltet. Im Wiederholungsfall drohen den Erziehungsberechtigten Verwaltungsstrafen zwischen 150 und 1.000 Euro.

Das Verbot umfasst nach der gesetzlichen Definition alle weltanschaulich oder religiös geprägten Bekleidungsstücke, die eine Verhüllung des Hauptes bewirken. Ausgenommen sind medizinische Gründe oder der Schutz vor Witterungseinflüssen. Die Maßnahme ist Teil eines umfassenderen Integrationspakets der österreichischen Bundesregierung.

⇢ Kopftuchverbot: Regierung plant nun heftige Strafen



Der Schutz und die Förderung von Kindern in ihrer Entwicklung stellt neben der elterlichen Fürsorgepflicht ein zentrales Anliegen der Bundesregierung dar. Diese Verpflichtung ist sowohl im Bundesverfassungsgesetz über die Rechte von Kindern als auch in der UN-Kinderrechtskonvention verankert. In einer demokratischen Gesellschaft kommt dem Bildungssystem zudem die wesentliche Aufgabe zu, jungen Menschen Wege zu einem selbstbestimmten und aufgeklärten Leben zu eröffnen. Schulen vermitteln dabei nicht nur Wissen, sondern fördern ebenso grundlegende Werte wie Gleichberechtigung, persönliche Freiheit und gesellschaftliche Integration.

Verfassungsrechtliche Grundlagen

Aus verfassungsrechtlicher Perspektive wird das Kopftuchverbot durch ein umfassendes Schutzkonzept flankiert. Die Regelung basiert auf Artikel 7 der Bundesverfassung, der die Gleichstellung aller Staatsbürger unabhängig von Geschlecht, Rasse, Sprache oder Religion garantiert. Elterngespräche sollen sicherstellen, dass das Kindeswohl im Mittelpunkt steht und die Erziehungsberechtigten ihrer Verantwortung nachkommen. Parallel dazu zielt die Stärkung der betroffenen Mädchen darauf ab, ihr Selbstbewusstsein zu fördern und sie gegen sozialen Druck zu wappnen. Die gezielte Arbeit mit Burschen adressiert den Gruppendruck unter Gleichaltrigen und fördert respektvolles Verhalten auf Augenhöhe.

Die Durchsetzung erfolgt in enger Abstimmung zwischen Bildungsministerium, Bildungsdirektionen und der Kinder- und Jugendhilfe. Das Gesetz sieht vor, dass bei wiederholten Verstößen nicht nur Geldstrafen verhängt werden können, sondern auch intensivere Betreuungsmaßnahmen zum Schutz des Kindeswohls eingeleitet werden.

⇢ Kopftuch-Hammer: Regierung will Eltern mit 1000-Euro-Strafen belegen



Selbstbestimmung fördern

„Jeder Schritt Richtung Selbstbestimmung von Frauen musste immer gegen Widerstände erkämpft werden. Gegen konservative, reaktionäre oder kirchliche Widerstände. Ob Kinderkopftuchzwang oder radikale Abtreibungsgegner, ich bin nicht bereit, Fragen der Gleichstellung neu zu diskutieren. Mit niemandem und nie mehr. Österreich ist ein freies Land, in dem alle Kinder alle Chancen haben sollen. Schulen sollen ein Ort des ungestörten Lernens und Entfaltens sein. Ein Ort, möglichst frei von Zwängen und Pflichten, die kleinen Mädchen – meist von Männern – auferlegt werden.

Die einzige Pflicht, die in der Schule gelten sollte, ist die Schulpflicht.“