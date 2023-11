Klimakleber legen Verkehr lahm: Autofahrer werden handgreiflich (VIDEOS)

In den frühen Morgenstunden des Montags wurde die Wiener Innenstadt zum Schauplatz eines außergewöhnlichen Protests gegen die Klimapolitik. Klimaaktivisten der Gruppe „Letzte Generation Österreich“ brachten den Verkehr an mehreren strategischen Punkten zum Erliegen und sorgten für weitreichende Verkehrsbehinderungen.

Die Südautobahn (A2) beim Knoten Vösendorf in Richtung Wien wurde besonders hart getroffen. Ab 7:45 Uhr morgens erstreckte sich ein über zehn Kilometer langer Stau, der Autofahrer über eine Stunde Zeit kostete. Auch die Ausweichstrecken B16 und B17 waren von Staus betroffen. Ähnlich sah es auf der Westeinfahrt bei Auhof aus, wo sich der Verkehr auf der Hauptstraße/Linzer Straße auf rund vier Kilometer stadteinwärts stauten.

Autofahrer reagieren mit Gewalt

Die Blockaden wurden von vielen Autofahrern mit Empörung aufgenommen. Ein Video der „Letzten Generation“ zeigt, wie einige Aktivisten von der Fahrbahn gezerrt, mit Wasser überschüttet und sogar von Autos angefahren wurden.

„Wir haben uns auf der A2 angeklebt“

Die „Letzte Generation Österreich“ verteidigte ihre Aktionen auf der Plattform X. „Heute haben wir uns auf der A2 angeklebt. Wir sind dem Verkehr und der Wut der Menschen entgegengetreten, um auf die eskalierende Klimakrise aufmerksam zu machen“, erklärte die Gruppe. Mehr als 70 Personen beteiligten sich an den Protesten.

Die Polizei bestätigte die Verkehrsblockaden „an mehreren Örtlichkeiten, insbesondere Stadteinfahrten.“ Auch die Südosttangente (A23) beim Altmannsdorfer Ast, die Kreuzung Altmannsdorfer Straße und die Abfahrten Handelskai in beiden Richtungen waren betroffen. Auf der Raffineriestraße war die Abfahrt von der A23 und der Donauuferautobahn (A22) in Richtung Lobau gesperrt, was zu Staus auf allen umliegenden Straßen führte.