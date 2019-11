Klimawandel schlägt ein: Wetterchaos in Österreich bleibt!

Wie KOSMO berichtete, kommt es in ganz Österreich derzeit zu heftigen Wetterbedingungen. Schuld an dem Chaos sei der Klimawandel und ein Ende ist noch nicht in Sicht.

Tagelange Regen- und Schneefälle wüten über dem Land. Experten warnen vor den Folgen des Klimawandels und raten dazu sich auf extreme Bedingungen einzustellen.

Ubimet-Experte Nikolas Zimmermann erklärte gegenüber der „Kronen Zeitung“, dass Österreich gerade von sechs Italien-Tiefs getroffen wird und der Klimawandel zusätzlich einwirkt. Weiter warnt er die Bürger sich auf dauerhaftes Wetterchaos einzustellen, denn heute soll ein weiteres Tief eintreffen und Schnee bringen. Erst Mitte der Woche beruhigt sich die Lage etwas.

Auf der nächsten Seite fidnet ihr weitere Informationen!