Kollektion aus Wolle von schwulen Schafen präsentiert (VIDEO)

Rainbow Wool präsentierte heute die weltweit erste Kollektion, die aus der Wolle schwuler Schafböcke gefertigt wurde.

Tradition trifft Moderne

Eine Schaffarm in Nordrhein-Westfalen stellte heute einzigartige Mode vor. Die Wolle für Rainbow Wool stammt von über 20 schwulen Schafböcken, die auf der Schäferei Stücke in Löhne leben. Schäfer Michael Stücke, Mitglied des Gayfarmer Verbands, bietet schwulen Böcken, die in der industriellen Zucht oft keinen „Wert“ haben und getötet werden, ein sicheres Zuhause. Hier produzieren sie nun kontinuierlich hochwertige Wolle, die für die Statement-Pieces von Rainbow Wool genutzt wird.

Bill Kaulitz im Schafstall

Tokio Hotel-Sänger Bill Kaulitz (35) ist der erste prominente Unterstützer des Projekts. Gemeinsam mit den Designern Danny Reinke und Kilian Kerner hat er den Haute-Couture-Look von Rainbow Wool mitgestaltet. Zusätzlich entstand eine exklusive Kollektion mit Statement-Stücken wie Schnürsenkeln, Patches und Caps, die seit heute auf rainbow-wool.de erhältlich ist.

Patenschaften für Schafe

Schäfer Michael Stücke bietet auch Schafpatenschaften an: „Durch die zusätzlichen Einnahmen können wir mehr Rainbow Wool herstellen und noch mehr Projekte fördern, die sich für die Gleichstellung queerer Menschen einsetzen.“ Gleichzeitig wird dadurch das Leben weiterer schwuler Schafböcke gerettet. Bill Kaulitz ist bereits als Pate aktiv. Seine beiden Patenschafe heißen Karl und Wolli.

Ein modisches Statement

Das Textil aus der Wolle schwuler Schafböcke stellt nicht nur ein Produkt, sondern ein Zeichen der Solidarität dar. Mit dieser Aktion will die Schaffarm ein Statement setzen und zeigt, dass Mode nicht nur schön sein, sondern auch für Werte stehen kann.

Der Erlös dieser Kollektion fließt an den LSVD+ – Verband Queere Vielfalt, um Projekte zu unterstützen, die sich für die Gleichstellung queerer Menschen einsetzen. In 62 Ländern wird Homosexualität noch immer strafrechtlich verfolgt. Rainbow Wool engagiert sich daher für Initiativen, die diesen Menschen im Kampf für ihre Rechte zur Seite stehen.