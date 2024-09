Hasselhoff wirbt mit „I’ve Been Looking for Schnitzel“ (VIDEOS)

David Hasselhoff, bekannt für seinen Kult-Hit „I’ve Been Looking for Freedom“ aus den 1980ern, hat sich mit der Rapperin Nura zusammengeschlossen, um eine ungewöhnliche Werbekampagne für den Essenslieferdienst Uber Eats zu starten.

Dabei wird das Thema Freiheit gegen kulinarische Genüsse wie Schnitzel und Döner ausgetauscht.

„Looking for Freedom“ neu interpretiert

In der aktuellen Werbekampagne von Uber Eats präsentiert sich David Hasselhoff in einer neuen Rolle. Gemeinsam mit der bekannten Rapperin Nura reinterpretiert er seinen Hit „I’ve Been Looking for Freedom“. Statt um Freiheit geht es in ihrem Duett nun darum, wie einfach es ist, leckere Gerichte über Uber Eats zu bestellen.

Schnitzel und Mettigel

In der Kulisse des Backstage-Bereichs der Uber Eats Music Hall in Berlin inszenieren die beiden Künstler, während sie auf ihren Auftritt warten, eine modernisierte Version des Hits. Damit soll verdeutlicht werden, wie unkompliziert man mit der Uber Eats App sein Lieblingsessen bestellen kann – „If you are looking for Schnitzel… bestell mit Uber Eats!“ Ein zweiter Werbespot zeigt Nura, als die Hasselhoff mit dem deutschen Mettigel konfrontiert.

Hasselhoff wurde durch seine Rolle in „Knight Rider“ und „Baywatch“ weltweit bekannt während Nura als eine der prominentesten Stimmen der deutschen Rap-Szene gilt.

Emotionaler Dreh in historischer Kulisse

Die Dreharbeiten zur Kampagne fanden in der Uber Eats Music Hall statt – einem emotional bedeutenden Ort für David Hasselhoff. Hier hatte er 1989 seinen legendären Silvester-Auftritt vor der Berliner Mauer. Sichtlich bewegt sagte er: „Amazing, to be so close to the place where I had performed in front of one Million people and had one of the most incredible moments in my life.“