Kollision auf Zebrastreifen: 86-Jähriger von Auto geköpft (VIDEOS)

In Brooklyn, New York, ereignete sich letzte Woche ein tragischer Unfall, bei dem ein 86-jähriger Mann sein Leben auf tragische Weise verlor.

Beim Überqueren eines Zebrastreifens wurde er von einem gelben Transporter der New Yorker Verkehrsbehörde „Department of Transportation“ (DOT) erfasst und so schwer getroffen, dass sein Kopf vom Körper getrennt wurde.

Lenker übersah den Pensionisten

Berichten zufolge geschah der Unfall, als der 31-jährige Fahrer des DOT-Fahrzeugs beim Abbiegen um eine Ecke den Fußgänger, der sich auf dem Zebrastreifen befand, übersah und überfuhr. Unfallzeugen und gesicherte Videoaufnahmen zeigen das furchtbare Szenario, das sich an diesem Tag abspielte.

ACHTUNG! VERSTÖRENDE AUFNAHMEN!

Fahrer unter Schock

Die Polizei und Unfallzeugen waren schnell am Ort des Geschehens. Polizeibeamte bedeckten die tragischen Überreste mit einem weißen Laken, während Passanten die Szene filmten. Der Anblick, wie sein Kopf meterweit von seinem Körper entfernt auf der Straße lag, schockierte die Anwesenden zutiefst. Der Fahrer des Unfallfahrzeugs kniete auf der Straße, während ein Polizeibeamter und eine Passantin ihm Beistand leisteten. Obwohl der Fahrer nicht verhaftet wurde, führt das NYPD eine gründliche Untersuchung der Unfallursache durch.

Opfer war Ex-Mafioso

Der 86-Jährige, später als Antonio Conigliaro identifiziert, wohnte nur wenige Minuten von der Unfallstelle entfernt. Ein Blick in Conigliaros Vergangenheit offenbarte, dass er einst Mitglied der sizilianischen Mafia war. Bekannt unter dem Namen „Anthony“ oder „Tony the Dessert Man“, war er als eine Art Geldeintreiber tätig.

Doppelleben

Trotz seiner kriminellen Vergangenheit, die unter anderem schwere Diebstähle und eine Gefängnisstrafe umfasste, führte Conigliaro in seinen späteren Jahren ein ruhigeres Leben. Die Sympathie der Nachbarschaft hatte er auf seiner Seite – „Wir vermissen ihn. Jeder vermisst ihn“, äußerte sich ein Nachbar.

Conigliaro, der Vater zweier Kinder, war auch ein Verkäufer von Kuchen und Leckereien in ganz New York. Sein Eisstand in „Little Italy“ war besonders beliebt. Freunde und Bekannte beschreiben ihn als freundlichen und hilfsbereiten Menschen, der trotz seiner kriminellen Laufbahn einen positiven Einfluss auf seine Mitmenschen hatte. Der Anwalt und Freund Mathew Mari führte aus, dass Conigliaro vor allem durch seine freundliche und sanftmütige Art in Erinnerung bleiben werde.