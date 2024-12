Kollision mit Klein-LKW: 90-Jähriger eingeklemmt (FOTOS)

Am Montagnachmittag ereignete sich auf der B156 in Nußdorf am Haunsberg ein folgenschwerer Verkehrsunfall. Ein Kleinlastwagen, der in Richtung Lamprechtshausen fuhr, kollidierte aus noch ungeklärten Gründen frontal mit einem Pkw.

Verletzte Personen

Der 46-jährige Fahrer des Klein-Lkw und sein 15-jähriger Beifahrer, beide aus der Region Flachgau, erlitten Verletzungen unbestimmten Grades. Beide waren in der Lage, sich selbst aus dem Fahrzeug zu befreien. Der 90-jährige Lenker des Pkw, ebenfalls aus dem Flachgau, wurde bei dem Unfall schwer verletzt in seinem Fahrzeug eingeklemmt. Die Freiwillige Feuerwehr Nußdorf musste eingreifen, um ihn aus dem stark beschädigten Wagen zu bergen.

Rettungs- und Bergungsmaßnahmen

Alle verletzten Personen wurden umgehend vom Roten Kreuz in nahegelegene Krankenhäuser gebracht. Die B156 musste für die Dauer der Bergungsarbeiten sowie der Unfallaufnahme komplett gesperrt werden, was zu Verkehrsbehinderungen in der Umgebung führte. Der genaue Unfallhergang wird derzeit noch ermittelt.

