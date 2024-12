Zeugen gesucht: 10-Jähriger auf Schutzweg angefahren

Am Montag ereignete sich vor der Mittelschule Weißenbach in Telfs im Bezirk Innsbruck-Land ein Verkehrsunfall, bei dem ein zehnjähriger Schüler verletzt wurde. Der Vorfall fand um etwa 7.47 Uhr auf dem Zebrastreifen statt.

Verletzungen des Kindes

Der Junge wurde von einem kleinen schwarzen Pkw angefahren und erlitt Prellungen am rechten Bein und Ellbogen. Berichten zufolge hielt die Fahrerin des Fahrzeugs kurz an, setzte ihre Fahrt jedoch in Richtung Inntal Center fort, ohne ihre Personalien bekannt zu geben oder Erste Hilfe zu leisten.

Aufruf an mögliche Zeugen

Die Polizeiinspektion Telfs bittet um Unterstützung aus der Bevölkerung. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder sachdienliche Informationen liefern können, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden. Die Kontakttelefonnummer lautet 059133 7126.