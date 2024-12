Frauen unter Drogen gesetzt: Zuhälterring in Linz und Wels zerschlagen

Die Polizei hat einen Zuhälterring zerschlagen, der in Linz und Wels drogenabhängige Frauen aus Ungarn zur Prostitution zwang. Bei den koordinierten Ermittlungen wurden mehrere Verdächtige in Österreich und Ungarn festgenommen.

Nach umfassenden Ermittlungen ist es der Polizei gelungen, einen Zuhälterring zu zerschlagen, der in den letzten fünf Jahren in Linz und Wels tätig war. Dabei wurden mindestens zwölf Frauen zur Prostitution gezwungen und ausgebeutet. In Linz wurde eine als „Aufpasserin“ agierende 46-jährige Ungarin verhaftet, während drei weitere Verdächtige in Budapest festgenommen wurden.

Frauen unter Drogen gesetzt

Die kriminelle Gruppe rekrutierte hauptsächlich drogenabhängige junge Frauen aus Ungarn. Diese wurden durch ihre Abhängigkeit gefügig gemacht und teilweise unter Gewaltanwendung nach Oberösterreich gebracht. Dort mussten die Frauen in illegalen Bordellen oder Hotels in Linz und Wels Freier bedienen. Den ihnen zustehenden Lohn mussten sie an „Aufpasserinnen“ abführen, während man sie im Gegenzug weiterhin mit Drogen versorgte, um sie ruhigzustellen.

International Polizeiarbeit

Ende November wurde eine zentrale Akteurin des Rings kurz vor ihrer geplanten Ausreise verhaftet. Diese Festnahme führte neben weiteren Untersuchungen zu einer Durchsuchung in einem der illegalen Bordelle in der Linzer Innenstadt. Dabei wurden zwei ausgebeutete Frauen aufgefunden.

Parallel zu den österreichischen Maßnahmen leitete die Staatsanwaltschaft Wels eine Zielfahndung in Budapest ein. Diese koordinierten Ermittlungen führten zur Festnahme von zwei Männern und einer Frau, die ebenfalls als Mitglieder des Zuhälterrings identifiziert wurden. Neben Anklagen wegen Menschenhandels wird den in Budapest Festgenommenen auch Drogenschmuggel vorgeworfen.

Die in Österreich festgenommene Frau ist nun in Untersuchungshaft, während die Ermittlungen weiterlaufen. Ersten Befragungen der Opfer zufolge erzielte die Gruppe möglicherweise Einnahmen von mindestens 850.000 Euro. Die Aufklärung der gesamten Hintergründe und Strukturen dieser kriminellen Machenschaften ist im Gange.