Kopfstoß gegen Polizisten: Nackter Randalierer sorgt für Chaos

Nackt, betrunken und außer Kontrolle – ein 26-jähriger Wiener sorgte in Floridsdorf für einen Polizeieinsatz der besonderen Art und attackierte sogar die Beamten.

Sonntagnacht musste die Wiener Polizei zu einem ungewöhnlichen Einsatz in einem Wohnhaus in Wien-Floridsdorf ausrücken. Ein 26-jähriger Mann hatte dort im Stiegenhaus für erheblichen Aufruhr gesorgt. Der völlig unbekleidete und stark alkoholisierte Wiener beschädigte mehrere Türen im Gebäude, was besorgte Anwohner dazu veranlasste, den Notruf zu wählen.

Als die Einsatzkräfte am Tatort eintrafen, versuchte der nackte Mann gerade, das Wohngebäude zu verlassen. Während der polizeilichen Befragung eskalierte die Situation zunehmend. Laut Mitteilung der Landespolizeidirektion Wien vom Montag wurde der 26-Jährige immer aggressiver und ging schließlich körperlich gegen die Beamten vor.

⇢ Polizisten verletzt: Betrunkene Wienerin rastet nach Taxi-Betrug völlig aus



Gewaltsamer Widerstand

Unter anderem soll er „einen Kopfstoß gegen den Bauch eines Beamten ausgeführt haben“. Die Polizei nahm den Mann vorläufig fest. Er muss sich nun wegen des Verdachts des versuchten Widerstands gegen die Staatsgewalt sowie mehrfacher Sachbeschädigung verantworten.

Medizinische Versorgung

Da die Einsatzkräfte eine psychische Beeinträchtigung vermuteten, wurde der 26-Jährige in weiterer Folge in ein Krankenhaus eingeliefert.

Bei dem Vorfall erlitten zwei Polizeibeamte leichte Verletzungen.