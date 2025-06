KOSMO-Umfrage: Das denken unsere Leser über das neue Pfandsystem

Seit Einführung der neuen Pfandregelung bei Hofer gehen die Meinungen der Kundinnen und Kunden weit auseinander. Während die einen das System als umweltfreundlich und sozial befürworten, empfinden viele es als unnötig kompliziert und lästig. Eine KOSMO-Umfrage liefert nun ein deutliches Bild: Die Community ist gespalten.

Seit Kurzem können Kundinnen und Kunden des Diskonters Hofer entscheiden, ob sie ihre Pfandbons einlösen oder direkt für wohltätige Zwecke spenden wollen. Das Angebot, das im Rahmen der Nachhaltigkeitsinitiative „Heute für Morgen“ eingeführt wurde, unterstützt das Österreichische Rote Kreuz sowie die Österreichische Kinderkrebshilfe. Ein einfaches System, das laut Unternehmen nicht nur den Umweltschutz, sondern auch das soziale Engagement fördern soll.

Doch während sich die Spendenoption positiv in das Bild einer nachhaltigen Konsumkultur einfügt, zeigt die Resonanz aus der Community ein vielschichtiges Meinungsbild – von Zustimmung bis zu offener Ablehnung.

Die Stimmen aus der Bevölkerung: „Lästig“, „umständlich“, „nervig„

Auf der Facebook-Seite des Magazins KOSMO wurden innerhalb kurzer Zeit hunderte Kommentare hinterlassen. Die Mehrheit äußerte sich dabei kritisch über das neue Pfandsystem. Viele berichten, dass sie den zusätzlichen Aufwand im Alltag als belastend empfinden. Leere Flaschen müssten zu Hause gelagert, zur Filiale transportiert und teilweise mehrfach in den Automaten eingelegt werden, bis diese sie akzeptieren – so schildern es etliche Kommentare.

Ein Nutzer schreibt: „Früher habe ich die Flaschen einfach zerdrückt und in den gelben Sack geworfen. Jetzt brauche ich Platz zu Hause, bis ich sie zurückbringe.“ Andere empfinden das System als lästig, unpraktisch oder nicht durchdacht. Auch die Funktionalität der Automaten wird häufig bemängelt.

Kritik an der Systemlogik

Ein häufig geäußerter Vorwurf: Der Aufwand steht nicht im Verhältnis zum Nutzen. Einige bezeichnen das System als „Schnapsidee“, „Massenbetrug“ oder schlicht als „reine Schikane“. Besonders ältere Menschen und Bewohner kleiner Wohnungen sehen sich durch die verpflichtende Lagerung von Flaschen im Alltag stark eingeschränkt. Die Kritik geht teils sogar weiter – manche vermuten wirtschaftliche Interessen hinter der Einführung, andere sehen es als Teil einer politischen Agenda.

Ein Nutzer fasst es so zusammen: „Nur weil die Grünen glauben, recht zu haben – was bringt das am Ende wirklich?“

Zustimmung bleibt die Ausnahme – aber nicht unbegründet

Trotz der überwiegend kritischen Stimmen, gibt es auch positive Rückmeldungen. Einige Kommentierende berichten, dass durch das Pfandsystem tatsächlich weniger Müll auf Straßen und in Parks liege. Die Spendenoption werde als einfache Möglichkeit gesehen, soziale Projekte ohne zusätzlichen Aufwand zu unterstützen.

So schreibt eine Nutzerin: „Ich finde es gut – bei uns liegt kaum mehr etwas herum. Und ich hatte bisher nie Probleme mit dem Rückgeben.„

Ein anderer Kommentar betont: „Ich habe weniger Müll zu Hause, bekomme Geld zurück und fühle mich nicht mehr schlecht, wenn ich Flaschen kaufe. Es ist Gewöhnungssache.„

Ein Thema, das spaltet

Die Diskussion um das Pfandsystem bei Hofer zeigt, wie unterschiedlich gesellschaftliche Neuerungen wahrgenommen werden. Während das Unternehmen auf ein kundenfreundliches, nachhaltiges und soziales System setzt, empfinden viele Menschen den Alltag mit dem neuen Pfand eher als Belastung. Die zahlreichen Wortmeldungen belegen: Die Frage nach Nutzen und Zumutbarkeit ist noch lange nicht geklärt.