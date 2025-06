Neuerung: Hofer ändert das Pfand-System

Pfandbon behalten oder spenden? Bei Hofer haben Kunden jetzt die Wahl. Der Diskonter leitet die Beträge direkt an zwei bekannte österreichische Hilfsorganisationen weiter.

Hofer erweitert sein soziales Engagement und bietet Kunden ab sofort die Möglichkeit, Pfandbons für wohltätige Zwecke zu spenden. Im Rahmen der Nachhaltigkeitsinitiative „Heute für Morgen“ können Verbraucher an den Rückgabeautomaten in sämtlichen Filialen entscheiden, ob sie die Gutschrift behalten oder für einen guten Zweck bereitstellen möchten. Die Spenden fließen an das Österreichische Rote Kreuz sowie die Österreichische Kinderkrebshilfe und entfalten ihre positive Wirkung direkt im Inland.

Kundenfreundliches System

Der Diskonter hat bei der Gestaltung des Pfandsystems besonderen Wert auf Kundenfreundlichkeit gelegt. Die Automaten befinden sich strategisch günstig an den Filialeingängen, sodass Kunden ihre Pfandartikel bereits vor dem eigentlichen Einkauf zurückgeben können. Zusätzlich sorgt Hofer durch umfassende Informationen in den Pfandräumen dafür, dass der Rückgabeprozess für alle Kunden transparent und verständlich bleibt.

Soziale Initiativen

Die Pfandspende reiht sich in eine Serie sozialer Initiativen ein, bei denen Hofer seine Kundschaft aktiv einbindet. Dazu zählt etwa die wiederkehrende Aktion „Gemeinsam spenden und Gutes tun“, die regelmäßig zum Jahresende stattfindet.

Auch diese Initiative unterstützt verschiedene Spendenprojekte.