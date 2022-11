KOSMO verlost 10×2 Karten für das Konzert von Riblja Corba

Nach längerer Zeit kommt die jugoslawische Rockband Riblja Corba endlich wieder nach Österreich. Am 25. Dezember heizen sie mit Evergreens ihren Fans in der Lugner City ein.

Nachdem Bora Đorđević die Gruppe „Rani mraz“ verlassen hatte, gründete er diese Gruppe mit Freunden von der Band „SOS“. Ihr erstes Album „Kost u grlu“ („Gräte im Hals“) war eines der meistverkauften. Bekannt sind sie auch dafür, dass ihre Verse „Za ideale ginu budale“ („Für Ideale sterben Idioten“) und „Kreteni dižu bune i ginu“ („Cretins machen einen Aufstand und gehen unter“) aus dem Lied „Na zapadu ništa novo“ („Im Westen nichts Neues“) im ehemaligen Staat verboten waren.

Für die Fans guter Rockmusik auf jeden Fall das Konzert des Jahres. Jetzt kann man endlich wieder ein musikalisches Spektakel in seinem kompletten Ausmaß genießen.

(FOTO: zVg.)

HARD FACTS

Wann? 25.12.2022, 20:30 Uhr

Wo? Lugner City

Gewinne Tickets für das Konzert von Riblja Corba am 25. Dezember 2022 in der Lugner City. Um am Gewinnspiel teilzunehmen, befolge die Anweisungen im Insta-Post unten:

