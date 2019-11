Wenn jemand etwas davon versteht, sich fit zu halten, dann wohl Mister Vienna, Julian Savasci. Aus diesem Grund machte der Unternehmer seine Leidenschaft fürs Thaiboxen und Crossfit auch zum Beruf und bietet begehrte Personal Training-Einheiten an.

Wenn du also noch auf der Suche nach dem perfekten Weihnachtsgeschenk bist, dann bist du hiermit fündig geworden. Denn KOSMO verlost 2×2 Einheiten bei Julian Savasci an unsere Leser. Alles, was du über den Werdegang von Mister Vienna und die Einheiten bei ihm wissen musst, haben wir im Interview mit ihm herausgefunden:

KOSMO: Wann hast du beschlossen, dich mit Personal Training zu befassen?

Julian Savasci: Ich habe mit Gruppen-Trainings begonnen, bevor ich immer mehr Anfragen zu Personal Trainings bekommen habe. Vor sechs oder sieben Jahren habe ich dann beides parallel gemacht bis sich immer mehr Kunden für einzelne Stunden gemeldet haben, sodass ich keine Zeit mehr für die Gruppen hatte.

Warst du selbst schon immer so fit, oder hast du den sportlichen Lebensstil erst im Laufe der Zeit für dich entdeckt?

Ich mache schon mein Leben lang Sport. Angefangen habe ich mit Fußball, was ich zehn Jahre lang trainiert habe. Mit 18 habe ich dann den kampfsport und Crossfit für mich entdeckt.

Warum sollte man sich ausgerechnet an dich wenden, wenn man fit werden möchte?

Weil ich ganz genau weiß, was ein perfektes Personal Training ausmacht und meinen Kunden genau das biete. Von meinem Know-How über die Motivation bis hin zum unkomplizierten Besuch meiner Kunden zu Hause mit dem gesamten Equipment.

Welche Tipps hast du für unsere Leser, wenn sie an ihrer Fitness arbeiten wollen?

In erster Linie geht ohne Disziplin und harter Arbeit gar nichts. Ist man dazu bereit, kommt der Rest von allein, sobald man mal drinnen ist im sportlichen Lifestyle kommt man gar nicht so leicht wieder heraus und will immer mehr.

Wie genau läuft ein Personal Training bei dir ab und wie lange dauert eine Einheit?

Eine Einheit dauert eine Stunde. Zuerst wird 10 bis 15 Minuten lang gemeinsam aufgewärmt, bevor es dann mit dem Hauptteil weiter geht, der etwa 30 bis 35 Minuten dauert. Die letzten 10 bis 15 Minuten bestehen aus Bauch und Po Übungen und gemeinsamem Dehnen.

Wie viel kostet ein Personal Training bei dir?

Zwischen 75 und 90 Euro je nachdem, ob der Zehner-Block im Voraus komplett bezahlt wird oder nur jede Stunde einzeln.

Gewinnspiel: KOSMO verlost 2×2 Personal Training-Einheiten bei Julian Savasci. Um am Gewinnspiel teilzunehmen, fülle einfach bis 19. Dezember das untenstehende Formular aus und markiere eine Person in den Kommentaren unter diesem Beitrag, für die du die Privat-Einheiten bei Julian gewinnen möchtest!

WICHTIG: Im Feld „Name des Gewinnspieles“ unbedingt angeben, um welches Gewinnspiel es sich handelt!

