KOSMO verlost 3×2 Karten für Jelena Rozga

Erlebt die unvergleichliche kroatische Pop-Ikone Jelena Rozga in einem atemberaubenden Live-Konzert, das euch in eine Welt voller Musik und Emotionen entführt. KOSMO verlost 3×2 Tickets für das Event. Viel Glück!

Für Liebhaber guter Balkanmusik ist dieses Konzert zweifellos das musikalische Highlight des Jahres. Es ist endlich wieder möglich, ein umfassendes musikalisches Spektakel zu erleben. Mit ihrer bezaubernden Stimme und einer Karriere, die von Erfolgsgeschichten nur so strotzt, wird Jelena Rozga mit Lole die Bühne in Flammen setzen.

HARD FACTS

Wann? 18. November, Einlass: 19 Uhr, Beginn: 20 Uhr

Wo? KUGA Kulturvereinigung, Parkgasse 3, 7304 Großwarasdorf

Und wie kannst Du am Gewinnspiel teilnehmen?

Gewinne Tickets für das Konzert von Jelena Rozga am 19. November 2023 in KUGA Kulturvereinigung. Um am Gewinnspiel teilzunehmen, befolge die Anweisungen im Insta-Post unten: