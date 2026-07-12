Krieg gegen Wespen: Pensionist setzt Grundstück in Brand (FOTOS)

Ein Erdwespennest, ein Kanister Benzin – und plötzlich stand mehr in Flammen als geplant. In Pöllau (Bezirk Hartberg-Fürstenfeld, Steiermark) ist am Samstagnachmittag ein 60-jähriger Mann mit dem Versuch, ein Erdwespennest mithilfe von Benzin auszuräuchern, gescheitert – mit folgenreichen Konsequenzen.

Feuer außer Kontrolle

Als er den Treibstoff entzündete, breitete sich das Feuer rasch aus und erfasste schließlich seine hölzerne Gartenhütte sowie rund 150 Quadratmeter Wiese und Gestrüpp.

Personen oder Tiere kamen laut Polizeiangaben nicht zu Schaden. Die alarmierte Feuerwehr Pöllau rückte aus und hatte den Brand rasch unter Kontrolle.