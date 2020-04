Kriza: Vlada predstavlja plan za period nakon Uskrsa

Kao što je bilo najavljeno već prošle nedelje, danas su predstavnici Vlade Republike Austrije ponovo izašli pre javnost, kako bi predstavila nove mere za period nakon Uskrsa.

Nakon što je ministar zdravlja Rudolf Anschober probudio nadu među građanima Austrije rekavši da se nazire „svetlo na kraju tunela“, vicekancelar je najavio sličan ishod situacije. Kogler je u okviru konferencije za štampu održanoj u petak (3.4.2020) najavio da će se sledeće nedelje predstaviti planovi za „lagano dizanje sistema“.

Na konferenciji su govorili austrijski kancelar Sebastian Kurz, vicekancelar Werner Kogler, ministar zdravlja Rudolf Anschober i ministar unutrašnjih poslova Karl Nehammer. Oni su predstavili plan za postepeno ukidanje mera nakon Uskrsa, kao i izmene tzv. „Uskršnje odredbe“

Strasna nedelja je presudna, otvaranje prvih radnjin nakon toga

Državni kancelar Sebastian Kurz dao je pregled situacije na internacionalnom nivou i naglasio brzu i restriktivnu reakciju Austrije na širenje pandemije. U međunarodnom poređenju, a zahvaljujući pravim merama u pravo vreme, Austrija može brže da se vrati u normalno stanje u odnosu na druge države. Međutim, to će biti moguće samo ukoliko se donete mere i dalje budu poštovale. Iz toga razloga Uskrs ove godine ne treba da se slavi sa članovima porodice i prijateljima, kako bi se sprečilo dalje širenje zaraze.

Prema rečima kancelara, cilj je da se od 14. aprila otvore manje prodavnice (do 400 metara kvadratnih), kao i prodavnice sa građevinskim materijalom i prodavnice za hortikulturu i poljoprivredu (Bau- und Gartenmärkte). Od prvog maja planirano je otvaranje ostalih prodavnica, tržnih centara, kao i frizerskih salona. Objekti svih ostalih uslužnih delatnosti, kao i ugotiteljski objekti ostaju do sredine maja zatvoreni. Više informacija o ovome biće izneto krajem aprila.

Produžena obaveza nošenja maski

Od 14.4.2020. je nošenje zaštitnih maski za usta i nos obavezno i u javnom prevozu. Kada je reč o radnim mestima, poslodavac zajedno sa zaposlenima treba da donese odluku o obavezi nošenja maski jer se situacija dosta razlikuje u različitim firmama. „Apelujem na vas, drage Austrijanke i Austrijanci, da date sve od sebe tokom Strasne nedelje. Izdržite i držite odstojanje. U suprotnom će se bolest ponovo proširiti kao i pre uvedenih mera“, kancelar Kurz završio je svoje izlaganje i predao reč vicekancelaru.

Škole zatvorene do sredine maja, ograničenje kretanja do kraja aprila

Škole će biti zatvorene do sredine maja. „Rad škola će zasigurno biti ograničen na online-učenje do sredine maja“, rekao je Kurz. Univerziteti će biti zatvoreni do jeseni. Uvedene mere ograničenja kretanja biće na snazi do kraja aprila. „I dalje su na snazi četiri razloga za izlazak iz stana/kuće“, naglasio je kancelar. U to spadaju odlazak na posao, snabdevanje neophodnim namirnicama kao što je hrana, pružanje pomoći osobama kojima je ona neophodna i izlazak na svež vazduh tj. fizička aktivnost na otvorenom.

Pohvala građanima i veliki uspesi

Vicekancelar Kogler zahvalio se građanima Austrije za savesno pridržavanje mera koje je dovelo do velikih uspeha. „U poređenju sa ostalim državama Austrija beleži drastičan pad svih brojeva u pozitivnom smislu“, naglasio je Kogler. Uprkos pozitivnoj statistici, Kogler je takođe naglasio da je sada izuzetno važno istrajati iako neki tvrde da brojevi nisu loši. „Za razliku od drugih evropskih zemalja mi nismo odabrali put da se što brže dostigne visoka stopa zaraze u cilju imunizacije“, dodao je, jer bi se na taj način rizikovalo mnogo života. Kogler je najavio „novu procenu stanja“ za kraj aprila i početak maja: „Moramo istrajati u zajedničkoj borbi.“

„Prve pobede na putu protiv krize“

Ministar zdravlja Anschober predstavio je brojeve koje je Vlada prošle nedelje detaljno posmatrala. Time se došlo do zaključka da su dobijene „prve pobede na putu protiv krize“. Prave mere su preduzete u pravo vreme, rečeno je na konferenciji. „Da ništa nismo preduzeli, bolest bi se toliko proširila, da bismo danas imali 2,7 miliona obolelih“, naglasio je Anschober. Danas se beleži porast obolelih od 1,6 procenata. Već punih devet dana se ovaj procenat nalazi u rasponu jednocifrenih brojeva. „Ovo je najveći pad broja obolelih unutar Evropske unije“, naglasio je ministar zdravlja.

„Uskršnja odredba“ povučena

Zbog produžetka mera koje se odnose na ograničenje izlaska i kretanja, a prema rečima ministra zdravlja Rudolfa Anschobera, planirana „Uskršnja odredba“, koja je prouzrokovala mnoge zabune među građanima, nije više potrebna i od sada je nevažeća. Umesto toga Vlada planira novi paket kontrole tzv. „Controlling-Paket“. To znači da će se intenzivnije raditi na odvajanju zaraženih od nezaraženih osoba, izradi testova za anti-tela i zaštiti rizičnih grupa.

Otvaranje javnih parkova

Ministar unutrašnjih poslova Karl Nehammer objasnio je da će doći do otvaranja javnih parkova nakon „žustrih diskusija“. Parkovi će biti otvoreni od 14. aprila pod uslovima poštovanja mera sigurnosti.