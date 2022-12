Kroatien gewinnt Bronze bei der WM in Katar

Kroatien hat zum zweiten Mal in der Geschichte den dritten Platz bei einer Weltmeisterschaft belegt. Im kleinen Finale besiegten die Vatreni Marokko mit 2:1 durch Tore von Josko Gvardiol und Mislav Orsic.

Kroatien ging mit einem Kopfball von Josko Gvardiol nach einer koordinierten Aktion und einem Pass, der in der 7. Minute ebenfalls von Ivan Perisic per Kopf verlängert wurde, in Führung. Nur zwei Minuten später glichen die Marokkaner aus. Achraf Dari (9.) versenkte den Ball nach einem Freistoß mit dem Kopf im Tor.

In der 42. Minute ging Kroatien nach einem Pass von Marko Livaja und einem präzisen Lupfer von Mislav Orsic wieder in Führung. Bis zum Schlusspfiff blieb es bei diesem Ergebnis.

Es ist die zweite Medaille in Folge für Kroatien nach Silber vor vier Jahren in Russland. Die erste Bronze wurde 1998 in Frankreich gewonnen.

Argentinien und Frankreich spielen am Sonntag um 16 Uhr im großen Finale.