Kroatien: Proteste gegen Anti-Frauengewalt-Konvention (VIDEO)

Kroatien: Taxis legen Straßen lahm – Proteste gegen Uber in mehreren Städten (VIDEO)

Sie fordern schärfere Regeln gegen Dienste wie Uber. Doch weil der Staat nicht interveniert, will eine Gruppe an Taxifahrern ein Zeichen setzen. Am Samstag werden 30.000 Fluggäste am Flughafen in Split erwartet. 35.000 sollen es am Sonntag sein. Verkehrschaos und…