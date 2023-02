Kroatien schickt Protestnote an Serbien

Der kroatische Minister für auswärtige und europäische Angelegenheiten, Gordan Grlic Radman, drückte seine Unzufriedenheit gegenüber seinem serbischen Kollegen Ivica Dacic aus, weil dem Vorsitzenden der Souveränitätspartei „Hrvatski suverenisti“, Marijan Pavlicek, am Samstag die Einreise nach Serbien verboten wurde. Am Montag schickte der Minister eine Protestnote an die serbische Botschafterin in Zagreb.

Der kroatische Minister Grlic Radman kontaktierte seinen Kollegen Ivica Dacic vor zwei Tagen, sobald er von dem oben genannten Fall erfahren hatte, und äußerte seinen Unmut über die Behandlung kroatischer Staatsbürger, denen die Einreise in die Republik Serbien untersagt wird oder die daran gehindert werden, wie die kroatische Nachrichtenagentur Hina erfuhr.

„Außerdem wurde die Protestnote der Botschafterin der Republik Serbien in Zagreb übermittelt, die zu einem Gespräch nach Zrinjevac einbestellt wurde“, so Hina.

Der Parlamentsabgeordnete und Mitglied des Parlamentsausschusses für Kroaten außerhalb Kroatiens, Marijan Pavlicek, war eingeladen, am Samstag, den 4. Februar, am 6. Folkloreabend „Sokacka vecer“ teilzunehmen, der von der Kroatischen Kultur- und Künstlergesellschaft Antun Sorgg in Vajska (Vojvodina) organisiert wurde.

Pavlicek kam letztendlich nicht zu dieser kulturellen Veranstaltung, weil ihm die serbische Polizei die Einreise nach Serbien verweigerte. Er sagte gegenüber Vecernji List, dass er den Grund dafür nicht kenne.

„Serbische Zollbeamte und Polizisten waren gerecht, nur dass ich drei Stunden wie ein Verbrecher im Auto saß. Am Ende haben sie mir einen Bescheid gebracht, wonach mir die Einreise in die Republik Serbien untersagt ist, weil ich, wie sie sagten, die Sicherheit des Staates und seiner Bürger bedrohe. Danach musste ich einfach nach Vukovar zurückkehren“, sagte Pavlicek den Medien.