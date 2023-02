Bosnischer Familienvater erschlägt Frau und Kinder

Die Nachbarn hörten ein Geräusch aus der Wohnung in Belgien, in der die Familie des 38-Jährigen lebte, der ursprünglich aus Bosnien und Herzegowina stammt. Daraufhin betrat der Nachbar die Wohnung und fand die Leichen einer Frau und Kinder, und rief sofort die Polizei an, berichtet das Medium Klix.

Der Verdächtige flüchtete vom Tatort. Mit zahlreichen Patrouillen und einem Hubschrauber machte sich die Polizei auf die Suche nach ihm. In weniger als eine halbe Stunde später fanden sie ihn tot. Die Leiche des Verdächtigen wurde neben dem Auto in der Nähe eines Kanals gefunden.

Es ist noch nicht bekannt, wann er seine Frau und seine Kinder getötet hat, doch Nachbarn sagen, dass die Polizei um 17:45 Uhr am Tatort eintraf.

Die Staatsanwaltschaft bestätigte, dass im Zusammenhang mit dieser Familientragödie ermittelt wird und es sich um einen dreifachen Mord und Suizid handelt. Lokale Medien schreiben, die Familie sei der Polizei schon bekannt, denn Polizisten seien in letzter Zeit mehrfach in ihre Wohnung gekommen, und zwar wegen häuslicher Gewalt, berichtet Klix.