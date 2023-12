Kroatien stürmt zur Euro: Armeniens Torwart lobt Modric!

In einem spannenden Spiel der Europameisterschafts-Qualifikation sicherte sich Kroatien mit einem 1:0 Sieg gegen Armenien die Teilnahme an der kommenden Euro. Der armenische Torwart Ognjen Cancarevic zeigte eine herausragende Leistung und lobte nach dem Spiel den kroatischen Spieler Luka Modric in höchsten Tönen.



Im Rahmen der Qualifikation für die Europameisterschaft, die nächstes Jahr in Deutschland stattfinden wird, trafen Kroatien und Armenien aufeinander. Mit einem knappen 1:0 Sieg qualifizierte sich Kroatien für die Euro und unterstrich damit seine Ambitionen auf den Titel.

Im Mittelpunkt des Spiels stand der armenische Torwart Ognjen Cancarevic. Der 34-jährige Serbe, der für den armenischen Alaskert spielt, zeigte eine beeindruckende Leistung und verhinderte eine höhere Niederlage seiner Mannschaft.

Nach dem Spiel äußerte sich Cancarevic lobend über die kroatische Mannschaft und insbesondere über Luka Modric. „Er ist der beste Fußballer in der Geschichte unserer Region. Ich habe keine Worte. Es ist eine Ehre und ein Privileg, gegen ihn zu spielen“, sagte Cancarevic.

In einem späteren Interview mit sportsport.ba wiederholte er sein Lob für Kroatien und Modric. „Ich hatte viel Arbeit im Spiel, natürlich, wir wissen, wer Kroatien im Weltfußball ist und das war eine sehr große Erfahrung für mich und meine Teamkollegen. Es war mir angenehm vor, während und nach dem Spiel, es ist immer schön, mit normalen Menschen zu sprechen“, so Cancarevic.

Er fügte hinzu, dass er die Gelegenheit hatte, mit Modric zu sprechen und lobte dessen Bescheidenheit und Höflichkeit. Es ist unglaublich, wie normal und höflich Modric ist, eine solche Fußballgröße und Institution, die seit 10 Jahren für Real Madrid spielt. Alle Achtung für Kroatien für alles, was es bei großen Wettbewerben gemacht hat und ich bin sehr froh, dass ich mich gerade in diesen beiden Spielen gegen Kroatien besonders hervorgetan habe, um mich selbst, aber auch die Nationalmannschaft, für die ich spiele, in einem möglichst guten Licht zu präsentieren.