Kroatin stiehlt Milka-Schokolade und bekommt Haftstrafe

Die 30-jährige R.B. aus Zagreb wurde zu 10 Monaten Haft verurteilt, nachdem sie 48 Milka-Schokoladen im Geschäft Kaufland gestohlen hatte. Die Strafe wird mit gemeinnütziger Arbeit ersetzt.

Ein kroatisches Medium berichtet, dass laut dem Urteil alles letztes Jahr im Juli passierte und R.B. bekannte sich schuldig. “5. Juli 2021, gegen 19:15 Uhr in Zagreb, Branimirova 119, im Laden Kaufland hat sie mit Vorsatz Gegenstände Dritter aus den Regalen rechtswidrig genommen, und zwar 48 Tafeln der Schokolade Milka Alpine Milk 270 g, im Gesamtwert von ca. 151 Euro, die sie in einer Kindertasche aufbewahrte, befindend auf den Griffen des Kinderwagens, danach ging sie an der Kassa vorbei, ohne für diese Schokolade zu bezahlen.” soll es in der Begründung des Urteils stehen, so dieses Medium.

Sie zeigte Reue

R.B. erzählte dem Gericht, wie sie die Schokolade stahl, um ihre drei Kinder zu ernähren. Sie war damals mit ihrem vierten Kind schwanger. Sie sagte, sie habe kein Einkommen und es tue ihr leid und sie würde nicht mehr stehlen.

Das Urteil besagt, dass das Gericht erschwerte Umstände berücksichtigt hat, bei denen es sich um drei Verurteilungen für dieselbe Straftat wie bei der vorherigen Verurteilung wegen eines Vergehens handelt.

FOTO: Pixabay

“Das Gericht berücksichtigte auch eine geringe Menge beschlagnahmter Waren (ca. 151 Euro) und das Tatmotiv, mit dem die Straftat begangen wurde, d.h. dass die Angeklagte zum Zeitpunkt der Straftat arbeitslos und ohne Einkommen war, und auf diese Weise die Mittel zum Leben schaffte bzw. ihre Kinder ernährte, was gesetzlich nicht gerechtfertigt ist, wird aber bei der Entscheidung über die Bestrafung berücksichtigt.”, heißt es in dem Urteil, wie das kroatische Medium berichtet.

Aber sie fügen hinzu, dass sie ständig stiehlt, daher wurde beschlossen, dass ihr eine Haftstrafe verhängt werden soll bzw. gemeinnützige Arbeit, weil die bisherigen bedingten Verurteilungen das Verhalten nicht geändert haben.