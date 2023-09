Kroatische Familie fordert die Abriss der Moschee in Bosnien

Ein Landstreit in Bosnien und Herzegowina, der religiöse und politische Untertöne hat, hat die Trlin-Familie und die islamische Gemeinschaft in Konjic in einen Konflikt verwickelt. Die Trlin-Familie behauptet, dass ihr Land durch Betrug entzogen und darauf eine Moschee errichtet wurde. Die islamische Gemeinschaft hingegen besteht darauf, dass sie das Land legal erworben hat.

In Donje Selo, am Eingang zu Konjic in Bosnien und Herzegowina, steht eine Moschee im Zentrum eines Landstreits, der die Trlin-Familie und die islamische Gemeinschaft spaltet. Die Moschee wurde 2017 auf einem Grundstück errichtet, das seit 300 Jahren im Besitz der kroatischen Familie Trlin ist. Zvonimir Trlin, einer von acht Erben des Grundstücks, behauptet, dass das Land seiner Familie durch Betrug entzogen wurde.

„Wir haben das alles erst erfahren, als 2017 Bagger auf unserem Grundstück auftauchten und mit den Grabungen begannen. Wir haben die Polizei gerufen, die auf das Gelände kam und die Papiere verlangte, und dann waren wir alle schockiert, weil das Grundstück im Besitz der islamischen Gemeinschaft war. Wir konnten nichts unternehmen, aber wir haben den ganzen Betrug aufgedeckt“, sagte Trlin, der derzeit in Zagreb lebt, gegenüber Klix.

Steckt ein Richter hinter dem dreisten Betrug?

Trlin ist überzeugt, dass der ehemalige Richter des Bezirksgerichts in Konjic und Mitglied des Vorstands der islamischen Gemeinschaft Konjic, Hamo Maslesa, hinter dem angeblichen Betrug steckt. „Er hat das Land der islamischen Gemeinschaft geschenkt, nachdem er es von meiner Cousine gekauft hatte, die Opfer eines Betrugs wurde, weil sie unser gesamtes Eigentum auf sie umgeschrieben haben. Wir haben das in den Grundbüchern gesehen und konnten nicht verstehen, wie das möglich ist, da wir damals einen Teil des Eigentums geteilt und ein Gerichtsurteil von 1991 haben“, erklärt Trlin.

Daraufhin reichte er eine Klage beim Gericht in Konjic ein und behauptete, dass seine Unterschrift in den gefälschten Dokumenten nirgends zu finden sei. „Das Gericht in Konjic hat mir das Eigentum an dem gesamten Grundstück zurückgegeben und für das Grundstück, auf dem die Moschee gebaut wurde, haben sie mir eine Entschädigung von 2.000 KM als einen Achtel des vereinbarten Preises gezahlt, für den meine Cousine das Land an Hamo Maslesa verkauft hat. Obwohl mir das Eigentum an allem, einschließlich diesem Grundstück, zurückgegeben wurde, was das Gericht bestätigt hat, habe ich es nie an Hamo Maslesa oder die islamische Gemeinschaft verkauft und das ist das Hauptproblem“, betonte Trlin.

Wer lügt?

Der Hauptimam der islamischen Gemeinschaft Konjic, Refik ef. Delic, hat eine völlig andere Geschichte und betont, dass Trlins Behauptungen nicht wahr sind. Er erklärt, dass die Moschee nach allen Regeln und Vorschriften gebaut wurde und eine Nutzungsgenehmigung hat. „Für uns ist es sehr wichtig, diese Unwahrheit zu zerstreuen, dass die Moschee auf kroatischem Land gebaut wurde. Es war einmal kroatisches Land, aber unser Gemeindemitglied Hamo Maslesa hat dieses Land gekauft und es erst anderthalb Jahre später der islamischen Gemeinschaft geschenkt, so dass wir 2017 die Moschee legal gebaut haben“, erzählte Delic.

Fall nun vor Gericht

Der Fall liegt nun beim Obersten Gericht der Föderation von Bosnien und Herzegowina. Während die Trlin-Familie auf Gerechtigkeit hofft, besteht die islamische Gemeinschaft darauf, dass sie das Land legal erworben hat.

„Wir haben ein Berufungsurteil erhalten, in dem deutlich zu sehen ist, dass alle, ich weiß nicht, ob auch Herr Trlin, bei der Verhandlung anwesend waren und bestätigt haben, dass die Unterschriften ihre sind. Aber das Wichtigste für uns ist, dass wir die Moschee auf einem Grundstück gebaut haben, das vollständig unser war, und wir haben es als Geschenk von Hamo Maslesa erhalten“, schloss der Imam.