Kroatische Familie will bosnische Moschee demolieren

Die kroatische Familie Trlin kämpft um ihr 300 Jahre altes Grundstück in Donje selo in Konjic, Kroatien, auf dem 2017 eine Moschee errichtet wurde. Sie behaupten, das Land sei illegal von der Islamischen Gemeinschaft erworben worden. Nun suchen sie internationale Unterstützung, um ihren Kampf fortzusetzen.

In einem territorialen Rechtsstreit, der die Grenzen von Religion und Eigentumsrecht testet, steht die kroatische Familie Trlin gegen eine mächtige religiöse Institution – die Islamische Gemeinschaft in Bosnien und Herzegowina. Im Zentrum des Streits steht ein 300 Jahre altes Grundstück in Donje selo, Konjic, auf dem 2017 eine Moschee errichtet wurde.

Die Familie Trlin behauptet, das Land sei illegal von der Islamischen Gemeinschaft erworben worden und hat eine Untersuchung wegen illegaler Aktivitäten und Fälschung von Dokumenten im Kataster und Grundbuch der Gemeinde Konjic eingeleitet. Die staattliche Polizeibehörde SIPA hat die Anzeige angenommen und eine Untersuchung eingeleitet.

Alle Gerichtsinstanzen durchlaufen

„Ich habe an den Hohen Vertreter in Bosnien und Herzegowina, Christian Schmidt, die Botschaften der USA, Großbritannien und Katar, dessen Land der Spender für den Bau der Moschee war, geschrieben, um sie über die kriminellen Aktivitäten rund um das Land, auf dem die Moschee gebaut wurde, zu informieren“, sagte Trlin zu Klix.ba.

Die Familie Trlin hat auch an den Oberhaupt der Islamischen Gemeinschaft in BiH, Reis Husein ef. Kavazovic, geschrieben und um Verständnis und Hilfe für die Probleme gebeten, mit denen sie konfrontiert sind.

„Ich kann nicht zulassen, dass das Eigentum meiner Vorfahren weggenommen wird. Wenn nötig, werde ich vor den Internationalen Gerichtshof für Menschenrechte in Straßburg gehen, um das zu bewahren, was meiner Familie seit Generationen gehört“, fügte Trlin hinzu.

Auf der anderen Seite behauptet der Hauptimam der Islamischen Gemeinschaft Konjic, Refik ef. Delic, dass die Moschee nach allen Regeln und Vorschriften gebaut wurde und eine Nutzungsgenehmigung hat. Er behauptet, dass die Familie Trlin versucht hat, dies anzufechten, aber der Fall hat alle Gerichtsinstanzen durchlaufen.

Der Kampf um das Land ist noch nicht vorbei. Die Familie Trlin ist entschlossen, ihre Rechte zu verteidigen und das Eigentum ihrer Vorfahren zu schützen. Sie suchen nun sogar Hilfe von der internationalen Gemeinschaft, um in ihrem Kampf erfolgreich zu sein.