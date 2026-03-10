Kroatischer Wohntraum: Unter 2.900 Euro läuft gar nichts mehr – Wohnen wird Luxus

Kroatiens Immobilienmarkt angespannt – besonders in Zagreb explodieren die Preise für neue Wohnungen regelrecht.

Die Wohnungspreise in Kroatien kennen weiterhin nur eine Richtung: nach oben. Laut aktuellen Daten des Staatlichen Statistikamts (DZS) kostete ein Quadratmeter in einer neu errichteten Wohnung, die im zweiten Halbjahr 2025 von Handelsgesellschaften oder anderen juristischen Personen verkauft wurde, im Schnitt 2.885 Euro – ohne Berücksichtigung des staatlich geförderten Wohnbauprogramms POS. Das entspricht einem Anstieg von 8,8 Prozent gegenüber dem zweiten Halbjahr 2024.

Rechnet man die POS-Wohnungen mit ein, lag der Durchschnittspreis bei 2.861 Euro pro Quadratmeter – ein Plus von 9,4 Prozent im Jahresvergleich. POS-Wohnungen selbst wurden im Schnitt um 1.623 Euro pro Quadratmeter gehandelt, was einem Anstieg von 23,3 Prozent gegenüber dem Vergleichszeitraum des Vorjahres entspricht.

Zagrebs Preissprung

Besonders deutlich fällt der Preisauftrieb in der Hauptstadt Zagreb aus. Ohne POS-Anteil kletterte der durchschnittliche Quadratmeterpreis für neue Wohnungen auf 3.436 Euro – ein Zuwachs von 14,6 Prozent gegenüber dem zweiten Halbjahr 2024. Inklusive aller Wohnungskategorien lag der Wert bei 3.428 Euro, ebenfalls 14,6 Prozent über dem Vorjahreswert.

Einzig bei den geförderten POS-Wohnungen in Zagreb verlief die Entwicklung gegenläufig: Hier sank der Quadratmeterpreis um 4,2 Prozent auf 977 Euro.

Restliches Kroatien

In den übrigen Landesteilen präsentiert sich das Bild einheitlicher. Ohne POS-Programm wurden neue Wohnungen außerhalb Zagrebs um durchschnittlich 2.649 Euro pro Quadratmeter verkauft, was einem Anstieg von 10,7 Prozent entspricht. Inklusive POS lag der Schnitt bei 2.624 Euro – ein Wachstum von 11,8 Prozent.

Die geförderten Wohnungen in anderen Siedlungen verteuerten sich sogar um 24,8 Prozent auf 1.660 Euro pro Quadratmeter. POS-Wohnungen machten im zweiten Halbjahr 2025 lediglich 1,9 Prozent des gesamten erfassten Verkaufsvolumens aus, während 98,1 Prozent auf Handelsgesellschaften und andere juristische Personen entfielen.

Insgesamt wurden im vergangenen Jahr in Kroatien 4.319 neue Wohnungen verkauft – 1.891 davon in Zagreb, 2.428 in anderen Gemeinden. Von der Gesamtzahl entfielen 46 Einheiten auf das POS-Programm, die verbleibenden 4.273 wurden über den freien Markt abgewickelt.