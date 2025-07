Kultrolle neu besetzt: Erste Bilder von Rubeus Hagrid in Harry Potter Serie enthüllt

Erste Bilder vom Set der neuen Harry Potter-Serie enthüllen Nick Frost als Hagrid. Der britische Komödien-Star tritt in die Fußstapfen von Robbie Coltrane.

Die Dreharbeiten zur neuen Harry Potter-Serie haben begonnen. HBO veröffentlichte nun einen weiteren Einblick hinter die Kulissen der Fantasy-Produktion, der Rubeus Hagrid zeigt. Fans bekommen damit nach dem ersten Bild von Hauptdarsteller Dominic McLaughlin als Harry Potter bereits den nächsten visuellen Vorgeschmack.

In der Harry Potter-Saga nimmt Hagrid eine zentrale Rolle ein. Er ist jene Figur, die Harry in die Welt der Zauberei einführt und ihn bei seinen ersten Einkäufen in der Winkelgasse für das Schuljahr in Hogwarts begleitet. In der neuen Serienadaption verkörpert Nick Frost den Halbriesen. Auf den ersten Blick zeigen sich deutliche Parallelen zu Robbie Coltranes Darstellung aus den Kinofilmen, wo dieser den Hüter der Schlüssel und Ländereien von Hogwarts spielte.

Der charakteristische braune Mantel, der voluminöse Bart und die imposante Erscheinung entsprechen dem vertrauten Bild der Figur.

Nick Frost besetzt

Mit Frost konnte die Produktion einen etablierten Namen der britischen Unterhaltungsbranche gewinnen. Der Schauspieler erlangte besonders durch die Cornetto-Trilogie (Shaun of the Dead, Hot Fuzz und The World’s End) Bekanntheit bei Filmliebhabern. Sein Portfolio umfasst zudem Auftritte in Produktionen wie Paul – Ein Alien auf der Flucht und Attack the Block.

Auch mit größeren Franchise-Projekten ist Frost vertraut: Er wirkte im Star Wars-Ableger Skeleton Crew mit, unterstützte als Waffenlieferant Alicia Vikanders Lara Croft in Tomb Raider und war zuletzt in der Realverfilmung von Drachenzähmen leicht gemacht zu sehen.

Weitere Besetzungen bekannt gegeben

Die HBO-Serie setzt bei der Besetzung auf eine Mischung aus etablierten Darstellern und neuen Gesichtern. Neben Newcomer Dominic McLaughlin als Harry Potter wurden auch Arabella Stanton als Hermine Granger und Alastair Stout als Ron Weasley verpflichtet. Für die Rolle des Albus Dumbledore konnte der renommierte Schauspieler John Lithgow gewonnen werden.

Weitere bestätigte Besetzungen umfassen Rory Wilmot als Neville Longbottom, Amos Kitson als Dudley Dursley, Louise Brealey als Madam Hooch und Anton Lesser als Zauberstabmacher Garrick Ollivander. Die Produktion betont, dass jede Staffel einem der sieben Bücher folgen wird, während die Dreharbeiten wie schon bei den Kinofilmen in den Warner Bros. Studios Leavesden stattfinden.

Premiere 2027

Bis zur Premiere der Harry Potter-Serie ist allerdings noch Geduld gefragt. Zunächst müssen die umfangreichen Dreharbeiten abgeschlossen werden, bevor die erste Staffel in die Postproduktion gehen kann.

Laut HBO ist die Veröffentlichung erst für 2027 geplant, ohne dass bisher ein genauerer Zeitraum genannt wurde.