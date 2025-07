„Lage ist kritisch“ – Tödliche Seuche breitet sich in Kroatien aus

Alarm in Südkroatien: Nach dem Tod von über 50 Rindern bestätigen Behörden einen Milzbrandfall. Die hochinfektiöse Erkrankung löst eine Regierungskrise aus.

In Südkroatien wurde ein Milzbrandfall bei Rindern offiziell bestätigt. Das kroatische Veterinärinstitut gab diese Nachricht am Freitag im Rahmen einer Sonderpressekonferenz bekannt. In der Gemeinde Vrlika sind innerhalb der vergangenen drei Wochen mehr als 50 Rinder verendet. Nach eingehender Untersuchung durch den Veterinärdienst konnte nun bei mindestens einem Tier eine Infektion mit dem Milzbranderreger nachgewiesen werden. Zuvor hatten die zuständigen Behörden noch Entwarnung signalisiert.

Die Massenerkrankung der Rinder führte zur Einsendung von Proben für eine detaillierte Analyse, die nun den Verdacht auf die auch für Menschen gefährliche Infektionskrankheit bestätigte. Insgesamt wurden 13 Proben verstorbener Tiere aus acht verschiedenen landwirtschaftlichen Betrieben untersucht. Die Diagnose Milzbrand gilt als gesichert, wenn das Bakterium „Bacillus anthracis“ durch bakteriologische und molekulare Untersuchungsmethoden in einem autorisierten Fachlabor nachgewiesen wird.

Behördliche Reaktion

Aufgrund der Ergebnisse berief das kroatische Veterinärinstitut noch am selben Abend eine Krisensitzung ein. An dieser nahmen hochrangige Regierungsvertreter teil, darunter der stellvertretende Ministerpräsident und Landwirtschaftsminister David Vlajcic sowie Staatssekretär Ivan Matijevic. Ebenso waren Vertreter der Veterinärverwaltung, der Lebensmittelsicherheitsbehörde und des Veterinärinstituts anwesend.

„Die Lage ist kritisch. Ich kann mir gar nicht vorstellen, wie es den Viehzüchtern im Moment geht“, sagte Minister Vlajcic.

Nach der Krisensitzung wurden in der Region umgehend strenge Quarantänemaßnahmen für alle betroffenen landwirtschaftlichen Betriebe angeordnet. Die Behörden veranlassten zudem die vorsorgliche Impfung aller noch nicht erkrankten Tiere in der Umgebung und forderten Landwirte auf, verdächtige Krankheitsfälle sofort zu melden, um eine schnelle Reaktion zu gewährleisten.

📍 Ort des Geschehens

Gesundheitsrisiko

Krunoslav Capak, Direktor des kroatischen Instituts für öffentliche Gesundheit, wies auf die Übertragbarkeit der Erkrankung auf Menschen hin. „Anthrax, auch bekannt als Pocken, ist eine Krankheit, die sowohl Tiere als auch Menschen befällt und auf den Menschen übertragen werden kann. Sie ist jedoch nicht extrem ansteckend und wird meist durch Körperkontakt und seltener über die Luft übertragen“, meinte Capak.

Milzbrand oder Anthrax ist eine Erkrankung, die vorwiegend Huftiere wie Rinder oder Schafe betrifft und durch den Erreger „Bacillus anthracis“ ausgelöst wird.

Die hochinfektiöse Erkrankung kann auch auf Menschen übergreifen und im schlimmsten Fall tödlich verlaufen.

Verbreitungsweise und Schutzmaßnahmen

Experten des kroatischen Veterinärinstituts erklären, dass der Milzbranderreger in der betroffenen Region hauptsächlich durch kontaminierte Böden und Tierkadaver verbreitet wird. „Die Sporen des Bakteriums können über Jahre, sogar Jahrzehnte im Erdreich überleben und bei günstigen Bedingungen wieder aktiv werden“, warnen die Fachleute.

Die Gesundheitsbehörden haben die Bevölkerung dazu aufgerufen, betroffene Weideflächen zu meiden und bei der Arbeit mit Tieren entsprechende Schutzkleidung zu tragen. Besonders wichtig sei die fachgerechte Entsorgung verendeter Tiere, da unsachgemäße Handhabung zur weiteren Ausbreitung des Erregers führen könne.