Lazar Pajazitovic: Ein Muslim wird Christ! Was hat ihn dazu bewegt? (VIDEO)

Lazar Pajazitovic, einst Samir, geboren in einer islamischen Familie, fühlte sich immer mehr zur orthodoxen Kirche hingezogen. Eine Entdeckung über seine familiären Wurzeln führte ihn auf eine spirituelle Reise, die sein Leben veränderte.

Lazar Pajazitovic (35) aus Belgrad, geboren als Samir in einer gewöhnlichen islamischen Familie, fühlte sich schon früh von den islamischen Werten, mit denen er aufwuchs, distanziert. „Ich war von Geburt an Muslim. Aber mit der Zeit habe ich festgestellt, dass ich mehr von der Kirche und dem Kloster angezogen wurde als von der Moschee, denn in die Moschee bin ich nicht einmal hineingegangen“, erinnert sich Lazar.

Seine Familie vermied das Thema Herkunft, doch Lazar’s Bedürfnis, seine Wurzeln zu erforschen, wuchs. „Schon am Anfang des Weges gab es Hindernisse, denn es gab nur wenige Informationen. Ich wollte unbedingt mehr erfahren, um mir selbst zu erklären, warum ich anders bin“, erklärt er. Nach vielen Misserfolgen und Versuchen, die Suche aufzugeben, entdeckte er, dass er von der Linie der Mrnjavcevic abstammt. Diese Entdeckung gab ihm neuen Antrieb, seine Suche fortzusetzen.

Lazar, der derzeit zwischen Serbien und Griechenland pendelt, erinnert sich an einen Besuch in einem Kloster vor etwa 15 Jahren. Dort wurde ihm prophezeit, dass er seine Religion wechseln würde. Obwohl er damals nicht viel über einen Glaubenswechsel nachdachte, begann er im Laufe der Zeit, seine Herkunft zu erforschen.

Nach fünf Jahren Forschung und innerem Kampf entschied er sich, seinen Glauben zu wechseln. „Vor 10 Jahren habe ich meinen Glauben zurückgewonnen und das Unrecht korrigiert, das meiner Familie angetan wurde, den Glauben, der durch die Türkisierung der verbliebenen Mrnjavcevic genommen wurde“, sagt Lazar.

Sein leiblicher Bruder Amir folgte ihm eine Woche nach Lazars Taufe und trat ebenfalls zum orthodoxen Christentum über. Lazar betont, dass er seine Nachkommen auch im Einklang mit dem orthodoxen Christentum erziehen wird. „Mit der Taufe habe ich wahre Freude und das Gefühl der Zugehörigkeit gespürt. Ich möchte nur sagen, dass die Menschen ihr Leben leben und glauben sollten, dass alles, was geschieht, nach Gottes Willen geschieht“, schließt Lazar.

https://www.blic.rs/slobodno-vreme/ispovest-beogradanina-lazara-koji-je-kao-rodeni-musliman-pre-10-godina-primio/c9kln2n