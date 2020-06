Lepa Brena: „Ich war zweimal bei Baba Vanga und sie hat mir prophezeit, dass…“

Lepa Brena und Saša Popović statteten der bekannten bulgarischen Hellseherin Baba Vanga gemeinsam einen Besuch ab. Für eine Erlaubnis musste sie sogar die bulgarische Regierung kontaktieren.

Die bekannte Balkan-Sängerin beschwört, dass Baba Vanga alle wichtigen Dinge in ihrem Leben vorhersehen konnte. „Ich war zweimal bei Baba Vanga. Sie hat mir gesagt, dass ich einen Mann in einer weißen Uniform heiraten werde. Ein Tennisspieler kam mir dabei überhaupt nicht in den Sinn. Ich dachte zuerst an einen Arzt oder Bäcker. Alles hat sehr unglaubwürdig gewirkt, da eine Hochzeit damals in meinem Leben überhaupt kein Thema war.“

Außerdem prophezeite ihr die blinde Bulgarin, dass sie eines Tags ein großes Haus besitzen wird, das viele Sänger besuchen werden und mit welchen sie auch eng zusammenarbeiten wird. Das alles hat sich auch später bewahrheitet.

„Ich dachte, dass ich mein ganzes Leben lang irgendwelche Sänger sehen werden, oder gar immer mit ‚Slatki greh‘ zusammenarbeiten werde. Aber Baba Vanga hat mit Sicherheit unsere Musikproduktion „Grand“ gemeint“, fügte Brena hinzu.

Langes und gesundes Leben

Außerdem sagte sie zu Brena, dass sie nur Söhne haben wird: „Ich war enttäuscht, dass ich keine Tochter haben werde. Ich habe sie gefragt, ob sie sich ganz sicher ist und sie bejahte. Sie hat mehrfach wiederholt, dass ich ausschließlich Buben zur Welt bringen werde. Auch das hat sich bewahrheitet.“

Baba Vanga habe der Balkan-Sängerin auch gesagt, dass sie ihr Leben lang singen und auftreten wird. Außerdem habe sie Brena ein langes und gesundes Leben prophezeit.