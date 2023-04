Lepa Brena kassiert 30.000 Euro in einer Stunde

Die berühmte serbische Sängerin Lepa Brena hat sich in den letzten Wochen in einem Skandal wiedergefunden. Zusammen mit ihrem Ehemann Slobodan Boba Zivojinovic hat sie eine Villa auf einem staatlichen Grundstück erbaut, was illegal ist.

Bisher hat sie sich noch nicht zu diesem Vorfall geäußert. Trotzdem hat sie ein Angebot aus Kroatien angenommen und trat auf einer Hochzeit auf.

Es handelt sich hierbei um die Tochter eines bekannten Geschäftsmanns aus Slawonien, M. R., der ein Hotel in Vodice besitzt. Für eine Stunde der Gesangsdarbietung erhielt sie 30.000 Euro. Überschlägig sind das 20 Lieder zu je 1.500 Euro pro Stück.

Ein Informant berichtet: „Brena sang bis nach Mitternacht. Alle waren begeistert, sie zu sehen, besonders das Brautpaar. Ihr Vater M. scheute kein Geld für die Folk-Legende und zahlte in einer Stunde 30.000 Euro. Alle im Raum empfingen sie mit großem Applaus und alle wollten zumindest ein Selfie mit ihr machen, während sie sang. Es war eine großartige Zeit, aber es war klar, dass Brena alles, was in den Medien über sie geschrieben wurde, getroffen hat. Sie trug ein lila Kleid mit interessanten Details, und später tauchten Bauchtänzerinnen auf.“

Die Sängerin hat offensichtlich genug Einkommen erzielt um zumindest einen Teil ihrer Schulden zu regulieren, die durch den illegalen Bau entstanden sind. Es wird auf etwa 20.000 Euro geschätzt.

Man darf gespannt sein, ob der Bau fortgesetzt oder das Objekt abgerissen wird.