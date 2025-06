Lern-Date endet im Spital: Bruder prügelt Mitschüler ins Krankenhaus

Ein 18-jähriger Schüler wurde gestern Nachmittag in Wien-Floridsdorf Opfer eines brutalen Überfalls. Mehrere junge Männer attackierten den Jugendlichen, schlugen auf ihn ein und entwendeten seinen Rucksack, sein Mobiltelefon sowie seine Brieftasche.

Der Schüler erlitt bei dem Angriff erhebliche Gesichts- und Schädelprellungen. Nach einer notfallmedizinischen Erstversorgung durch die Berufsrettung Wien wurde er in ein Krankenhaus eingeliefert. Die Tätergruppe flüchtete nach der Tat in unbekannte Richtung.

Familiärer Hintergrund

Kurze Zeit später erreichte die Polizei ein weiterer Notruf. Eine 17-Jährige meldete, von ihrem Bruder in der gemeinsamen Wohnung in Floridsdorf geschlagen worden zu sein. Bei der Befragung stellte sich heraus, dass es sich bei der jungen Frau um jene Person handelte, die zuvor mit dem Raubopfer in der Pastorstraße unterwegs gewesen war.

Gegenüber den Einsatzkräften gab sie an, ihr 20-jähriger Bruder sei an dem Überfall beteiligt gewesen. Zudem habe er sie später in der Wohnung attackiert, weil sie sich mit dem 18-jährigen Mitschüler getroffen hatte.

Polizeiliche Maßnahmen

Der 20-Jährige hatte die Wohnung bereits verlassen, als die Beamten eintrafen. Gegen ihn wurde ein Betretungs- und Annäherungsverbot verhängt. Die Behörden zeigten ihn wegen des Verdachts des Raubes und der Körperverletzung an.

Das Landeskriminalamt Wien, Außenstelle Nord, hat die weiteren Ermittlungen in dem Fall übernommen.