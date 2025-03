Ein historisches Erdbeben erschüttert die USA: Das Nationalarchiv hat die letzten JFK-Dokumente freigegeben. Die Geheimnisse der Vergangenheit enthüllen sich.

Die Freigabe der letzten geheimen Dokumente zur Ermordung von John F. Kennedy durch das US-Nationalarchiv markiert einen bedeutenden Moment in der amerikanischen Geschichte. Diese Entscheidung geht auf eine Anordnung von Präsident Donald Trump zurück, die im Januar erlassen wurde. Das Nationalarchiv in Washington verkündete am Dienstagabend auf seiner Webseite, dass die Akten nun vollständig und ohne Schwärzungen verfügbar sind.

⇢ Letzte Kennedy-Akten auf Anordnung Trumps freigegeben



Die umfassende Veröffentlichung umfasst 80.000 Seiten, wie Trump am Montag bekanntgab. Ein Regierungsvertreter bestätigte, dass die Dokumente ab Dienstagnachmittag der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden. Diese Freigabe betrifft nicht nur die Akten zu John F. Kennedy, sondern auch zu seinem Bruder Robert F. Kennedy und dem Bürgerrechtler Martin Luther King Jr. Zukünftig plant Trump, auch geheime Dokumente zum Attentat auf Martin Luther King Jr. offenzulegen.

Trumps Offenlegungsanordnung

In seiner Anordnung betonte Trump die Wichtigkeit der vollständigen Offenlegung im nationalen Interesse, um alle Aufzeichnungen zu den Morden unverzüglich zu veröffentlichen. Dies schließt die Beseitigung der Schwärzungen ein, die er 2017 noch akzeptiert hatte.

Die Ermordung von John F. Kennedy am 22. November 1963 in Dallas hat zahlreiche Verschwörungstheorien hervorgerufen. Trotz der Veröffentlichung von Millionen Dokumentseiten in den letzten Jahrzehnten blieben tausende Unterlagen auf Drängen der CIA und des FBI unter Verschluss, um die nationale Sicherheit zu wahren. Kennedy wurde während einer Fahrt im offenen Wagen erschossen, und die offizielle Untersuchung ergab, dass Lee Harvey Oswald als Einzeltäter handelte. Oswald wurde jedoch zwei Tage später von Jack Ruby erschossen.

Weitere Attentate der 1960er

Fünf Jahre nach John F. Kennedys Tod wurde auch Robert F. Kennedy Opfer eines Attentats. In der Nacht zum 5. Juni 1968 wurde er in Los Angeles niedergeschossen und erlag am folgenden Tag seinen Verletzungen. Zu dieser Zeit war er ein vielversprechender Kandidat für die Präsidentschaftskandidatur der Demokratischen Partei.

Martin Luther King, ein weiterer bedeutender Akteur der 1960er Jahre, wurde am 4. April 1968 in Memphis ermordet. James Earl Ray wurde für den Mord verurteilt, doch die Kinder Kings zweifeln bis heute an seiner Täterschaft. Ray starb 1998 im Gefängnis.