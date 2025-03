Sommerzeit kommt: Die Zeitumstellung rückt näher

Die Abschaffung der Zeitumstellung in der EU bleibt ein ungelöstes Politikum. Während Österreich für dauerhafte Sommerzeit plädiert, blockiert Uneinigkeit die Entscheidung.

Die Diskussion über die Abschaffung der Zeitumstellung in der Europäischen Union zieht sich seit Jahren hin, ohne dass ein Ende in Sicht ist. Am letzten Sonntag im März wird die Uhr in Europa um eine Stunde vorgestellt, doch der Vorschlag der EU-Kommission aus dem Jahr 2018, diese Praxis zu beenden, ist weiterhin nicht umgesetzt. Obwohl das EU-Parlament bereits im Frühjahr 2019 zugestimmt hat, liegt die endgültige Entscheidung beim Rat der EU-Mitgliedstaaten, der bisher keine Einigung erzielen konnte.

Der Vorschlag der Kommission sieht vor, dass die Mitgliedstaaten entscheiden können, ob sie dauerhaft die Sommer- oder Winterzeit beibehalten möchten. Diese Flexibilität stößt jedoch auf Bedenken, da insbesondere in Mitteleuropa eine einheitliche Zeitzone aus wirtschaftlichen Gründen bevorzugt wird. Österreich hat sich für eine dauerhafte Sommerzeit als Standardzeit ausgesprochen.

Politische Blockade

Die aktuelle polnische Ratspräsidentschaft hat auf Anfragen, ob das Thema auf die Agenda gesetzt wird, nicht reagiert. Zuletzt wurde die Zeitumstellung im Dezember 2019 unter der finnischen Präsidentschaft im Ministerrat diskutiert. Viele Mitgliedstaaten zögern, da andere Themen als dringlicher erachtet werden.

Der Anstoß zur Debatte kam durch eine EU-weite Online-Umfrage, bei der sich 84 Prozent der Teilnehmer für ein Ende der Zeitumstellung aussprachen, wobei die Mehrheit eine dauerhafte Sommerzeit bevorzugte. Von den 4,6 Millionen Antworten kamen drei Millionen aus Deutschland, was zeigt, dass das Thema vor allem dort auf großes Interesse stößt, obwohl es nur einen Bruchteil der EU-Bevölkerung repräsentiert.

Historischer Hintergrund

Historisch gesehen wurde die Sommerzeit in Europa 1973 eingeführt, um Energie während der Ölkrise zu sparen, mit Frankreich als Vorreiter. Österreich folgte 1979, um sich verkehrstechnisch mit der Schweiz und Deutschland abzustimmen. Bereits im Ersten Weltkrieg und erneut von 1940 bis 1948 gab es Versuche, die Sommerzeit einzuführen, die jedoch nicht von Dauer waren.