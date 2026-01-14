Lidl heizt Preiskampf an: Rabattschlacht um Küchenmaschinen

Kochen, garen, kneten, mixen – die Küchenmaschine von Lidl verspricht Alleskönner-Qualitäten zum Sparpreis. Der Discounter lockt jetzt mit einem satten Rabatt.

Bei Lidl ist die Küchenmaschine Silvercrest Monsieur Cuisine Smart SKMS 1200 in den Ausführungen A1, B2 und C1 erhältlich. Das Gerät, das in den Farbvarianten Schwarz, Weiß und Rot angeboten wird, punktet mit zeitgemäßer App-Verbindung, einem großflächigen Touchscreen und einem konkurrenzfähigen Preis, der deutlich unter dem vergleichbarer Premiumprodukte liegt.

Die technische Ausstattung des Silvercrest Monsieur Cuisine Smart SKMS 1200 C1 umfasst einen leistungsstarken 1.200-Watt-Motor sowie einen Kochbehälter mit drei Litern Fassungsvermögen. Die Steuerung erfolgt über einen großzügig dimensionierten Touchscreen, der den Zugang zu einer umfangreichen Rezeptsammlung ermöglicht. Die integrierte WLAN-Funktionalität erlaubt das direkte Herunterladen von Rezepten und die Installation von Systemaktualisierungen.

Vielseitige Funktionen

Verschiedene automatisierte Programme zum Kochen, Rühren und Mixen vereinfachen die Küchenarbeit erheblich. Das Multifunktionsgerät eignet sich für zahlreiche Zubereitungsmethoden wie Kochen, Dampfgaren, Kneten und Zerkleinern. Der Funktionsumfang wird durch vielseitiges Zubehör zusätzlich erweitert.

Zielgruppen-Vorteile

Für Kochbegeisterte bietet die Küchenmaschine die Möglichkeit, vielfältige Gerichte mit detaillierten Anleitungen schnell zuzubereiten. Mehrköpfige Haushalte profitieren von der Zeitersparnis bei der Essenszubereitung und dem großvolumigen Behälter für Familienspeisen. Preisbewusste Konsumenten werden den erheblichen Kostenvorteil gegenüber Konkurrenzprodukten wie dem Thermomix zu schätzen wissen, während die Funktionsvielfalt vergleichbar bleibt.

Derzeit gewährt der Händler einen Preisnachlass von 20 Prozent beim Erwerb des Küchengeräts.