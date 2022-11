Liebe: Bald wird alles „von selbst“ laufen

Wir stehen kurz davor, in den Einfluss eines sehr vorteilhaften Transits namens Mond in Zwillinge zu treten, und wann immer wir die Gelegenheit haben, seinen Einfluss zu spüren, können wir sicher sein, dass sich die Dinge zum Besseren wenden werden.

In den nächsten zwei Tagen werden diese 3 Sternzeichen ihre Romanzen auf die einfachste Art erneuern. Alles läuft „von selbst“ und tatsächlich geht es um die Magie der „schönen Worte“.

Stier

Als ihr in die Beziehung gekommen seid, in der ihr euch jetzt befindet, habt ihr es sich zur Aufgabe gemacht, alles zu sagen, was ihr denkt, und eurem Partner einen sicheren Ort zu bieten, in dem er sich frei fühlen kann, dasselbe zu tun. Das lief eine Weile gut, bis alles bergab ging. Es ist immer noch gut, aber es ist nicht großartig – nicht so, wie ihr euch früher über das Wort „großartig“ gefühlt habt.

Ihr werdet feststellen, dass der Schlüssel zum Bewahren des Guten in der Kommunikation liegt. Und alles wird plötzlich wie in der guten alten Zeit sein.

Jungfrau

An diesem Punkt merkt ihr, dass ihr nicht von vorne anfangen wollt. Ihr wollt keine neue Liebe oder Trennung, sondern einfach bei der Person bleiben, mit der ihr zusammen seid. Auch wenn das bedeutet, ein mittelmäßiges Leben mit einer mittelmäßigen Person in einer mittelmäßigen Beziehung zu führen, dann ist es das, was ihr in diesem Leben bekommt.

So fühlt ihr euch, bis der 9. November kommt und der Mond in Zwillinge seine Kräfte freisetzt, der gerade in der Liebe nichts Mittelmäßiges will.

Endlich öffnet ihr den Mund und sagt einer Person, die es unbedingt wissen muss, was euch durch den Kopf geht. Reagiert auf diesen Impuls, öffnet euch und seht zu, wie eure Beziehung aufblüht.

Steinbock

Ihr seid ein talentierter Redner. Ihr habt kein Problem damit, Menschen zu beraten oder zu führen, insbesondere am Arbeitsplatz. Aber im Laufe der Jahre ist euch etwas passiert, als ihr Angst hattet, sich in der Nähe eures romantischen Partners zu äußern. Während des Transitmondes in Zwillinge werdet ihr mehr als inspiriert sein, sich zu äußern und die Dinge richtig zu machen.

Nehmt euren Partner in eine herzliche Umarmung und lasst ihn wissen, dass er letztendlich die wichtigste Person in eurem Leben ist, aber auch dass ihr „reden müsst“.

