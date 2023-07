Liebe bis in den Tod: Manda und Pero’s letzter Akt

In der verträumten Idylle Gromacniks, einem slawonischen Dorf in Kroatien, schrieben Manda und Pero Ilak ihr persönliches Kapitel einer unsterblichen Liebesgeschichte. Ihre Wege, die sie fast acht Jahrzehnte lang gemeinsam gingen, endeten am selben Tag: Zuerst schied Pero im Alter von 79 Jahren aus dem Leben und nur Stunden später folgte ihm seine Ehefrau Manda.

Die fünf Kindern des Ehepaares – Pavica, Mara, Ivana, Ilija und Ivan – sahen sich mit der erschütternden Realität konfrontiert, dass sie an einem Tag beide Eltern verloren hatten.

Die Ilaks, die sieben erstaunliche Jahrzehnte Seite an Seite miteinander verbracht hatten, verließen diese Welt so, wie sie sie gelebt hatten: Hand in Hand. Ihre Liebesgeschichte klang wie ein Filmplot, der sich nach 71 Jahren Ehe in einem dramatischen finalen Akt vollendete: Sie starben am selben Tag, nur 12 Stunden voneinander getrennt.

Nach 66 Ehejahren wurde das Paar von Krankheiten geplagt, und sie trafen die herzzerreißende Entscheidung, ihren Weg gemeinsam zu Ende zu gehen. An diesem tragischen Tag musste die Familie Ilak Abschied nehmen von den Eltern, Großeltern und Urgroßeltern. Manda und Pero, fünf Jahrzehnte lang unzertrennlich, waren derart tief verwurzelt in ihrer Liebe zueinander, dass sie keinen Tag mehr ohne sich vorstellen konnten.

Das letzte Kapitel ihrer ergreifenden Liebesgeschichte schließt sich am Samstag, dem 15. Juli, um 13 Uhr auf dem lokalen Friedhof in Gromacnik. Ihre Abwesenheit wird tief im Kern der Gemeinschaft empfunden, als eine Narbe, die die Erinnerung an eine Liebe festhält, die selbst den Tod überdauerte und darüber hinaus Bestand hat.