Liebes-Aus mit Ronaldo? Georgina bricht ihr Schweigen

Georgina Rodriguez und der Fußballstar Cristiano Ronaldo sind mit Sicherheit das perfekte Paar. Seit über sieben Jahren sind die beiden zusammen und haben eine glückliche Familie mit mehreren Kindern. Wenn man sich ihre Instagram-Bilder ansieht, ist leicht zu erkennen, dass das Paar viel gemeinsam unternimmt und sehr glücklich zusammen ist.

In letzter Zeit gab es jedoch Gerüchte, dass ihre Beziehung hinter den Kulissen nicht so perfekt ist wie sie scheint. Die Spekulationen gingen sogar so weit, dass es ein Liebes-Aus geben könnte. Um klarzustellen, was wirklich Sache ist, wandte sich Georgina nun in einem Instagram-Statement an ihre Follower.

Angeblich soll Cristiano seine Freundin als zu egozentrisch empfinden und ihr vorgeworfen haben, sich mehr um ihre Karriere als um die Familie zu kümmern. Doch die 29-Jährige hat von den Aussagen erfahren, die sich schnell in den sozialen Medien verbreiteten. In ihrem Instagram-Post wandte sie sich dann deutlich an ihre Community: „Der Neider erfindet das Gerücht, der Klatsch verbreitet sich und der Idiot glaubt es.”

Damit ist klar, dass es an den Gerüchten nichts dran ist. Georgina und Cristiano sind immer noch zusammen.

Die Gerüchte könnten nach der Veröffentlichung der zweiten Staffel der Netflix-Serie „Ich bin Georgina“ entstanden sein. Dort zeigt die Influencerin Ausschnitte aus ihrem Geschäftsleben und ihrem Alltag. Auch auf Social Media präsentiert sie zahlreiche Werbedeals und elegante Outfits. Doch das Familienleben kommt nie zu kurz.