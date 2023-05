15-Jähriger stirbt bei Picknickausflug mit Freunden

Ein 15-Jähriger aus München ist am vergangenen Sonntag bei einem Ausflug in der Walchenklamm in Lenggries (Oberbayern) ums Leben gekommen.

Deutschland: Der Jugendliche war zusammen mit drei Freunden zum Picknicken und Baden in der Klammschlucht unterwegs. Unvermittelt verschwand der 15-Jährige aus dem Blickfeld seiner Begleiter und konnte nicht mehr gefunden werden. Die drei Freunde alarmierten umgehend die Polizei. Im Zuge der Suchaktion in der Walchenklamm konnte der Junge schließlich nur noch leblos geborgen werden.

Wie die Polizei mitteilte, befand sich die Leiche des Münchners in einer Tiefe von circa eineinhalb Metern in einem Wasserbecken der Klamm. Unklar ist indessen, wie es zu dem tragischen Unglück gekommen ist. Die Kriminalpolizei und die Staatsanwaltschaft ermitteln.