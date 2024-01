Liebesdrama: Ehemann wird nach zwei Jahren zum Bruder!

In einer bewegenden Geschichte von Liebe und Hingabe hält eine Frau ihr Ehegelübde ein, trotz der tragischen Wendung, die ihr Eheleben genommen hat. Kris, die sich als Teenager in ihren Ehemann Brendon verliebte, bleibt ihm treu, auch wenn ihre Beziehung sich von romantisch zu platonisch gewandelt hat, nachdem Brendon bei einem schweren Verkehrsunfall eine Gehirnverletzung erlitten hat. Kris‘ Entscheidung, eine neue Beziehung einzugehen, ohne Brendon zu verlassen, zeigt die Komplexität und Tiefe ihrer Liebe und Loyalität.

Kris war erst 16 Jahre alt, als sie sich in Brendon verliebte. Ihre Beziehung war intensiv und innig, geprägt von gegenseitigen Liebesbriefen und gemeinsamen Stunden, die sie miteinander verbrachten. „Die einzige für immer und ewig“, so beschrieb Kris ihre erste Liebe. 2006 gaben sie sich das Ja-Wort, doch nur zwei Jahre später wurde ihr gemeinsames Glück durch einen schweren Verkehrsunfall Brendons jäh unterbrochen.

Brendon überlebte, doch der Unfall hinterließ tiefe Spuren. Er lag zwei Monate im Koma und musste sich einer langwierigen Physiotherapie unterziehen. Heute ist er an einen Rollstuhl gebunden, hat Schwierigkeiten zu sprechen und benötigt rund um die Uhr Pflege. Die romantische Liebe, die Kris und Brendon einst verband, hat sich im Laufe der Jahre in eine platonische Beziehung gewandelt. Ich denke, die Worte ‚Bruder und Schwester‚ definieren unsere Beziehung jetzt besser. Aber ich werde ihn immer in meinem Herzen tragen“, sagte Kris.

Trotz der Veränderungen in ihrer Beziehung blieb Kris Brendon treu und unterstützte ihn in jeder Hinsicht. Doch zwei Jahre nach dem Unfall traf Kris eine schwere Entscheidung. Nach zwei Jahren Trauer und gebrochenem Herzen habe ich die schwere Entscheidung getroffen, weiterzumachen. Ich sehnte mich nach einer Familie, Kindern, einem Partner, aber ich wusste, dass ich Brendon immer lieben und meine Gelübde respektieren würde, ihn in Krankheit und Gesundheit zu lieben“, erinnerte sie sich.

2014 lernte Kris James im Internet kennen. Sie war besorgt, wie ein potenzieller neuer Partner auf ihre Situation mit Brendon reagieren würde, doch James zeigte Verständnis und Akzeptanz. „James hörte meine Geschichte und nichts störte ihn. Aus irgendeinem Grund entschied er, dass es eine schöne Geschichte ist und dass er ein Teil davon sein möchte“, erzählte Kris. James wurde nicht nur ein Teil von Kris‘ Leben, sondern auch von Brendons. Er half bei der Pflege und baute eine enge Beziehung zu Brendon auf.

Kris und James sind mittlerweile verheiratet und leben zusammen mit Brendon. Kris ist weiterhin Brendons Pflegerin und gesetzliche Vormundin.