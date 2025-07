Liger-Baby „Goliath“: Löwen-Tiger-Mix sorgt für Aufregung (VIDEO)

In Rumänien sorgt ein seltenes Tierbaby für Aufsehen: Liger „Goliath“ – halb Löwe, halb Tiger – gedeiht prächtig, während Behörden den verantwortlichen Privatzoo unter die Lupe nehmen.

In einem rumänischen Privatzoo erblickte ein sogenannter Liger das Licht der Welt – eine seltene Kreuzung zwischen einem Löwen und einem Tiger. Das männliche Jungtier trägt den Namen „Goliath“ und entwickelt sich nach Einschätzung des betreuenden Tierarztes ausgezeichnet. Nach Bekanntwerden dieser ungewöhnlichen Geburt führten die zuständigen Umwelt- und Veterinärbehörden umgehend Kontrollen in der Einrichtung durch und verhängten Auflagen zur Verbesserung der Infrastruktur. Der Zoo beherbergt insgesamt rund 570 Tiere, darunter drei Löwen und vier Tiger.

Bewusste Hybridzüchtung

Der Zoobesitzer Dorin Soimaru erklärte, dass Goliath Mitte des Jahres als Frühgeburt zur Welt kam, gemeinsam mit einem weiblichen Liger-Jungtier, das jedoch nicht überlebte. Soimaru räumte ein, die Hybridzüchtung bewusst angestrebt zu haben, indem er Löwen und Tiger in gemeinsamen Gehegen unterbrachte. Als Motivation nannte er die Beliebtheit von Ligern bei Zoobesuchern in den USA, Tansania und Russland. Bemerkenswert ist, dass Soimaru selbst keine fachliche Ausbildung in Zoologie oder Tiermedizin vorweisen kann.

Goliaths Entwicklung

Bei Goliath handelt es sich um den Nachwuchs eines Löwenvaters und einer Tigermutter, die beide im Privatzoo in einem nordostrumänischen Dorf leben. Tierarzt Gabriel Gaspar erläuterte, dass die Mutter – wie bei Raubkatzen in Gefangenschaft häufig zu beobachten – keine Brutpflege betreibt. Derzeit ernährt sich der kleine Liger von spezieller Katzenmilch aus Pulver sowie Geflügelfleisch.

Laut Gaspar wird Goliath im ausgewachsenen Zustand voraussichtlich etwa 400 Kilogramm wiegen und damit doppelt so schwer werden wie seine Elterntiere.

Tierschutzbedenken und Expertenurteile

Die Nachricht von Goliaths Geburt stößt bei Tierschutzorganisationen auf scharfe Kritik. Experten weisen darauf hin, dass Liger und andere Großkatzenhybriden häufig mit erheblichen gesundheitlichen Problemen zu kämpfen haben. Dazu zählen Wachstumsstörungen, Organfehlbildungen und eine deutlich verkürzte Lebenserwartung. Der Umstand, dass solche Kreuzungen in der Natur praktisch nicht vorkommen, unterstreicht die ethischen Bedenken.

Fachleute betonen zudem, dass Liger aufgrund ihrer unnatürlichen Größe eine spezialisierte Pflege benötigen, die in vielen Privatzoos kaum gewährleistet werden kann. Typische Probleme sind Verhaltensauffälligkeiten und ein besonderer Stoffwechsel, der eine angepasste Ernährung erfordert. Die Tatsache, dass bei Goliaths Geburt bereits ein Geschwistertier verstarb, bestätigt für Kritiker die Risiken solcher Hybridzüchtungen, die vorrangig kommerziellen Interessen dienten.

Nachdem die Geburt von Goliath bekannt wurde, führten die Behörden für Umwelt- und Veterinärschutz eine Kontrolle in seinem Zoo durch und erließen Auflagen zur Verbesserung der Infrastruktur. Berichte rumänischer Medien, wonach bereits Bußgelder gegen den Zoo verhängt worden seien, wies Soimaru jedoch als unwahr zurück.