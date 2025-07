Querverkehr übersehen: 82-Jährige schießt Auto auf Kreuzung ab

Dramatischer Crash an einer Kreuzung in Oberösterreich: Eine 82-jährige Autofahrerin übersah beim Abbiegen ein Fahrzeug und wurde schwer verletzt.

Bei einem Verkehrsunfall auf der Mühlreith Landesstraße (L1278) wurde am Montagnachmittag eine 82-jährige Autofahrerin schwer verletzt. Die Seniorin aus Nußdorf am Attersee wollte gegen 15.05 Uhr an der Kreuzung mit der B1 nach links in Richtung Frankenmarkt abbiegen. Dabei übersah sie das Fahrzeug eines 28-jährigen Mannes aus Ampflwang im Hausruckwald, der auf der B1 in Richtung Mösendorf unterwegs war.

📍 Ort des Geschehens

Schwere Kollision

Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, wodurch der Wagen der 82-Jährigen auf die Beifahrerseite kippte und in dieser Position zum Stillstand kam. Die Seniorin erlitt bei dem Unfall schwere Verletzungen und musste ins Salzkammergut Klinikum Vöcklabruck eingeliefert werden. Auch der 28-jährige Fahrer wurde bei der Kollision verletzt. Ein mit ihm durchgeführter Alkotest verlief negativ.

⇢ Tödliche Sommerwoche: Neun Opfer bei Unglücksserie in Österreich



Nach ersten Erkenntnissen dürfte die Unachtsamkeit der älteren Fahrerin die Ursache für den Verkehrsunfall gewesen sein.

Senioren im Straßenverkehr besonders gefährdet

Der Unfall reiht sich in eine bedenkliche Statistik ein. Laut aktuellen Daten des Innenministeriums sind Verkehrsteilnehmer ab 75 Jahren in Österreich überproportional häufig an schweren Verkehrsunfällen beteiligt. Besonders Unachtsamkeit und Fehleinschätzungen beim Abbiegen oder beim Überqueren von Kreuzungen werden als häufige Unfallursachen genannt.

Verkehrsexperten empfehlen für ältere Autofahrer regelmäßige medizinische Überprüfungen der Fahrtauglichkeit sowie die Nutzung von technischen Assistenzsystemen im Fahrzeug. Diese können helfen, die nachlassende Reaktionsfähigkeit und eingeschränkte Sicht im Alter teilweise zu kompensieren und das Unfallrisiko deutlich zu senken.