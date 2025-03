Paris dominiert, doch Liverpool stiehlt den Sieg mit spätem Tor!

Paris Saint-Germain dominierte das Spiel gegen Liverpool, doch am Ende triumphierten die Gäste. Elliott schockte mit einem späten Siegtreffer.

Der Fußball schreibt oft die unglaublichsten Geschichten, und das Duell zwischen Paris Saint-Germain und Liverpool ist ein Paradebeispiel dafür. Obwohl Paris Saint-Germain über 90 Minuten hinweg das Spiel dominierte, endete die Partie mit einer überraschenden Wende. Liverpool sicherte sich mit einem späten Treffer von Elliott in der 87. Minute einen 1:0-Sieg, obwohl die Gastgeber insgesamt 29 Schüsse auf das Tor abgaben.

Paris Saint-Germain probierte alles, um den Ball im Netz unterzubringen, scheiterte jedoch immer wieder an Alisson, dem Torhüter von Liverpool, der in dieser Partie mit 11 Paraden glänzte. Der entscheidende Moment kam, als Elliott mit dem erst zweiten Torschuss der Reds das Tor erzielte und den Gastgebern den Sieg entriss.

Dominanz ohne Erfolg

Zu Beginn des Spiels verzichtete Paris Saint-Germain auf einen klassischen Mittelstürmer, dominierte jedoch Liverpool vollends. Trotz der Favoritenrolle der Reds vor dem Anpfiff, zeigten die Pariser ihre Stärke und drängten Liverpool in die Defensive. Besonders in der ersten Halbzeit war Paris Saint-Germain die klar überlegene Mannschaft. Es grenzte an ein Wunder, dass Liverpool ohne Gegentor blieb, und dieses Wunder trug den Namen Alisson Becker. Der Torhüter vereitelte mit herausragenden Paraden zahlreiche Chancen der PSG-Stürmer.

Bereits in der 15. Minute vergab Neves eine Großchance, als er einen präzisen Pass von Dembélé aus elf Metern Entfernung nicht verwerten konnte. Auch in der 30. Minute ließ Paris Saint-Germain eine riesige Gelegenheit ungenutzt, als Dembélé die Unaufmerksamkeit der Liverpool-Abwehr nutzte, jedoch an Alisson scheiterte. Barcola hatte daraufhin zwei Mal die Möglichkeit, praktisch ins leere Tor zu schießen, traf aber nicht. Kurz vor der Halbzeitpause hatte auch Kvaratskhelia eine brillante Gelegenheit, doch Alisson parierte seinen Schuss mit einer Reflexabwehr, sodass es zur Halbzeit 0:0 stand.

Unerwarteter Sieg

Paris Saint-Germain setzte seinen dominanten Stil auch in der zweiten Hälfte fort. Kvaratskhelia hatte in der 54. Minute erneut eine Chance aus einem Freistoß, doch Alisson hielt abermals hervorragend. Liverpool, normalerweise eine dominierende Kraft in der Premier League, wirkte über weite Strecken des Spiels hilflos und verteidigte sich verzweifelt. Selbst in der 80. Minute, als Due eine hervorragende Möglichkeit hatte, war Alisson zur Stelle und rettete mit den Fingerspitzen.

Dann kam der unerwartete Moment: Salah verließ das Spielfeld in der 86. Minute, sichtlich unzufrieden, und wurde durch Elliott ersetzt. Nur 47 Sekunden später schockierte Elliott den Parc des Princes mit seinem Treffer, der Liverpool den Sieg bescherte – mit ihrem zweiten Torschuss im gesamten Spiel.