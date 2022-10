LKW-Fahrer vor seinen Kindern erschossen

Dzemal Cardakovic, ein 45-jähriger LKW-Fahrer aus Bosnien und Herzegowina, wurde am Samstag in Manchester (New Hampshire, USA) getötet.

Cardakovic wurde von dem 22-jährigen Tyrese Harris getötet, der nach der Schießerei festgenommen wurde und wegen Mordes mit einer Schusswaffe in zwei Anklagepunkten vor Gericht geht.

Die Schießerei fand in dem Moment statt, als Harris mit einem Geländewagen vor Cardakovic, der einen Lastwagen fuhr, an einer Ampel anhielt. Der LKW-Fahrer stieg aus dem Fahrzeug, um mit Harris zu sprechen, der dann auf Cardakovic schoss. Cardakovic starb am Tatort.

Die Festnahme erfolgte, nachdem mehrere Zeugen berichteten, dass ein Mann am frühen Samstagmorgen auf der Straße erschossen worden war. Zeugen, die am Tatort waren, betonten, dass sich mit Cardakovic auch zwei Kinder in der Kabine befanden.

„Nach der Schießerei tauchten sehr schnell Personen auf, die sich als Familienmitglieder identifizierten. Mit Hilfe der Polizei wurden sie vom Tatort entfernt.“, so Zeugen.

Viele Freunde nehmen in den sozialen Netzwerken Abschied von dem ermordeten Cardakovic, berichten Medien aus Sarajevo.

Lesen Sie auch: LKW-Fahrer verpasst 20-Jährigem nach Unfall Faustschlag Gestern ereignete sich ein Verkehrsunfall in Oberösterreich. Ein 20-Jähriger Lenker aus Montenegro und ein 56-Jähriger gerieten aneinander.

Massenkarambolage: LKW verteilt Tausende Bierdosen auf Autobahn Eine Autobahn im Bundesstaat Florida war stundenlang wegen tausender Bierdosen gesperrt

Schwerer Crash auf A10 – Serbischer LKW kracht in Fahrzeug Ein serbischer LKW-Lenker ist gestern in den frühen Morgenstunden auf der A10 mit seinem LKW ungebremst gegen ein stehendes Fahrzeug geprallt.